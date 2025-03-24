Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: Khu Công nghiệp Bá Thiện I, Bá Thiện, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh theo dõi đơn hàng và tiến độ đơn hàng;
Hỗ trợ tìm nhà cung cấp mua hàng;
Nhập dữ liệu data bộ phận và chuẩn bị tài liệu xuất hàng;
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
