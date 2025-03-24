Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SMCTECH làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 9 - 15 Triệu

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh theo dõi đơn hàng và tiến độ đơn hàng;

Hỗ trợ tìm nhà cung cấp mua hàng;

Nhập dữ liệu data bộ phận và chuẩn bị tài liệu xuất hàng;

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.