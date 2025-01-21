Tuyển Trợ lý Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10,000 - 20,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Tập Đoàn Karofi Holding
- Hà Nội: Hudland Tower, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10,000 - 20,000 USD
Tecomen Holding thông báo chiêu mộ anh chị ứng viên cấp cao cho vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công Nghệ với mục tiêu:
- Điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Tự đông hóa, Công nghệ Thông tin (IT) và các sáng kiến chuyển đổi số cho Tập đoàn.
- Phát triển các sản phẩm gia dụng tiên tiến như máy lọc nước, gia dụng và các thiết bị thông minh khác.
- Phát triển các giải pháp Tự động hóa phục vụ sản xuất đạt hiệu quả cao.
- Xây dựng, triển khai các ứng dụng và hệ thống quản trị nội bộ để nâng cao hiệu suất vận hành và trải nghiệm khách hàng.
I. NHIỆM VỤ CHÍNH:
- Quản lý hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D):
+ Định hướng và xây dựng chiến lược R&D cho các sản phẩm gia dụng như máy lọc nước, thiết bị gia dụng thông minh.
+ Chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm để phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu suất sản phẩm.
+ Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, đối tác quốc tế để cập nhật công nghệ tiên tiến nhất.
- Quản lý hoạt động Nghiên cứu Giả pháp Tự động hóa:
Với Mức Lương 10,000 - 20,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI