Tuyển Trợ lý Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 10,000 - 20,000 USD

Tecomen Holding thông báo chiêu mộ anh chị ứng viên cấp cao cho vị trí Phó Tổng Giám Đốc Công Nghệ với mục tiêu:

- Điều hành toàn bộ hoạt động liên quan đến Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Tự đông hóa, Công nghệ Thông tin (IT) và các sáng kiến chuyển đổi số cho Tập đoàn.

- Phát triển các sản phẩm gia dụng tiên tiến như máy lọc nước, gia dụng và các thiết bị thông minh khác.

- Phát triển các giải pháp Tự động hóa phục vụ sản xuất đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng, triển khai các ứng dụng và hệ thống quản trị nội bộ để nâng cao hiệu suất vận hành và trải nghiệm khách hàng.

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Quản lý hoạt động Nghiên cứu và Phát triển (R&D):

+ Định hướng và xây dựng chiến lược R&D cho các sản phẩm gia dụng như máy lọc nước, thiết bị gia dụng thông minh.

+ Chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm để phát triển sản phẩm mới, cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu suất sản phẩm.

+ Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, đối tác quốc tế để cập nhật công nghệ tiên tiến nhất.

- Quản lý hoạt động Nghiên cứu Giả pháp Tự động hóa: