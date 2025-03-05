Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 900 USD

Giới thiệu:

Trưởng ca sản xuất là người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp về năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm và những vấn đề liên quan đến nhân sự trong một ca sản xuất của doanh nghiệp.

2. Mô tả:

Tiếp nhận và tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp hàng ngày, tuần, tháng.

Theo dõi, quản lý quá trình sản xuất, giải quyết các sự cố trong ca liên quan đến chất lượng, năng suất, tiến độ,.

Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng, phỏng vấn, phân công đào tạo nhân sự mới.

Quản lý, tiếp nhận phản hồi về lỗi kỹ thuật để lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

Chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất .

Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình làm việc cho phù hợp với tình hình mới

Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc

Giám sát, đảm bảo sự tuân thủ bảo hộ lao động (PPE) tại công đoạn và tham gia đưa ra giải pháp cho cấp trên về sự tuân thủ PPE.

Giám sát, đảm bảo sự tuân thủ 5S tại công đoạn và tham gia đưa ra giải pháp cho cấp trên về sự tuân thủ 5S

Thực hiện việc báo cáo hàng ngày, hàng tuần về hoạt động của các chuyền, những sự cố đã xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc…