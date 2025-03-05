Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 650 - 900 USD

Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam

Mức lương
650 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 650 - 900 USD

Giới thiệu:
Trưởng ca sản xuất là người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp về năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm và những vấn đề liên quan đến nhân sự trong một ca sản xuất của doanh nghiệp.
2. Mô tả:
Tiếp nhận và tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp hàng ngày, tuần, tháng.
Theo dõi, quản lý quá trình sản xuất, giải quyết các sự cố trong ca liên quan đến chất lượng, năng suất, tiến độ,.
Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng, phỏng vấn, phân công đào tạo nhân sự mới.
Quản lý, tiếp nhận phản hồi về lỗi kỹ thuật để lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
Chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất .
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình làm việc cho phù hợp với tình hình mới
Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc
Giám sát, đảm bảo sự tuân thủ bảo hộ lao động (PPE) tại công đoạn và tham gia đưa ra giải pháp cho cấp trên về sự tuân thủ PPE.
Giám sát, đảm bảo sự tuân thủ 5S tại công đoạn và tham gia đưa ra giải pháp cho cấp trên về sự tuân thủ 5S
Thực hiện việc báo cáo hàng ngày, hàng tuần về hoạt động của các chuyền, những sự cố đã xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc…

Với Mức Lương 650 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam

Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Xã Ngọc Lâm, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất