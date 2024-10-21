Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Cái Lò Nướng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Cái Lò Nướng
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng: tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng order theo sản phẩm của cửa hàng. Trưng bày, đóng gói sản phẩm của công ty theo đúng quy định, đảm bảo các sản phẩm đã trưng bày có đầy đủ bảng tên, bảng giá, chất lượng bày bán. Vệ sinh các dụng cụ, công cụ , khu vực trưng bày sản phẩm. Bảo quản, quản lý các công cụ, dụng cụ trưng bày. Làm báo cáo kết ca đơn giản, kiểm tra hàng tồn, order hàng hóa tại CH. Cập nhật những thay đổi trong việc trưng bày sản phẩm theo từng mùa, sản phẩm mới, sự kiện mới. Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên parttime trong ca. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt nhất tới khách hàng: tư vấn sản phẩm, hỗ trợ khách hàng order theo sản phẩm của cửa hàng.
Trưng bày, đóng gói sản phẩm của công ty theo đúng quy định, đảm bảo các sản phẩm đã trưng bày có đầy đủ bảng tên, bảng giá, chất lượng bày bán.
Vệ sinh các dụng cụ, công cụ , khu vực trưng bày sản phẩm.
Bảo quản, quản lý các công cụ, dụng cụ trưng bày.
Làm báo cáo kết ca đơn giản, kiểm tra hàng tồn, order hàng hóa tại CH.
Cập nhật những thay đổi trong việc trưng bày sản phẩm theo từng mùa, sản phẩm mới, sự kiện mới.
Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên parttime trong ca.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe. Có kinh nghiệm bán hàng ngành Fnb hoặc trong ngành bánh là 1 lợi thế. Có thể giao tiếng tiếng Anh cơ bản. Có thể làm việc xoay ca.
Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe.
Có kinh nghiệm bán hàng ngành Fnb hoặc trong ngành bánh là 1 lợi thế.
Có thể giao tiếng tiếng Anh cơ bản.
Có thể làm việc xoay ca.

Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ BHXH, thưởng lễ, tết, thưởng lương tháng 13 Được làm trong môi trường trẻ, năng động Được tham gia các hoạt động đoàn thể của Công ty Ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty
Được hưởng các chế độ BHXH, thưởng lễ, tết, thưởng lương tháng 13
Được làm trong môi trường trẻ, năng động
Được tham gia các hoạt động đoàn thể của Công ty
Ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Công ty TNHH Cái Lò Nướng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

