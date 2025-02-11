Tuyển Trưởng ca Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Trưởng ca Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty CP Trung Nguyên Franchising
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khánh Hội, Quận 4 ...và 1 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Vận hành cửa hàng đạt chỉ tiêu doanh thu
Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong cửa hàng làm việc
Order hàng hóa, nguyên liệu trong cửa hàng
Chấm công, sắp xếp ca làm việc cho nhân viên
Thực hiện các báo cáo vận hành
Thực hiện các yêu cầu khác của Cấp trên

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp, cao đẳng trở lên
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, chuỗi cà phê trong đó có 6 tháng - 1 năm ở vị trí tương đương hoặc nhân viên key person/ đa nhiệm tại Cửa hàng
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, siêng năng, chăm chỉ
Có trách nhiệm trong công việc
Có kỹ năng quản lý

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: Theo Luật lao động Việt Nam
Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, và các phúc lợi theo chính sách của Công ty
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh (thưởng doanh số, thưởng tháng 13, thưởng KPI)
Phụ cấp: theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 82-84 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

