Tuyển Trưởng ca Công Ty Thuốc Lá British American Tobacco (BAT) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 11 USD

Công việc:

• Thực thi lịch sản xuất ngày (vấn điếu và đầu lọc) nhằm hoàn thành chỉ tiêu sản xuất tháng. Tự túc đi làm theo ca (3 ca).

• Quản lý các đơn hàng về vật liệu đóng gói từ bộ phận Chuỗi Cung ứng đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng ngày của nhà máy.

• Chịu trách nhiệm kiểm tra số lượng & chất lượng của các nguyên vật liệu đầu vào.

• Báo cáo với Quản lý Sản xuất về việc sử dụng vật liệu cũng như hao tổn nguyên vật liệu hàng tháng và để xuất các kế hoạch hành động phù hợp để liên tục giảm thiểu hao tổn nguyên vật liệu.

• Kiểm soát định kì khu vực sản xuất để theo dõi hiệu suất làm việc của đội ngũ cũng như máy móc và vệ sinh.

• Thực hiện đếm nguyên vật liệu được sử dụng tại nhà máy hàng tuần.

• Phối hợp với bộ phận Marketing & Chất lượng (QA) để điều tra và đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm loại bỏ các sản phẩm bị lỗi khỏi thị trường.

• Báo cáo dữ liệu liên quan đến hiệu suất sản xuất cho quản lý để làm báo cáo hàng tháng.

• Hàng ngày theo dõi và phân tích các lỗi từ dây chuyền sản xuất và đề xuất sáng kiến giảm thiểu hao hụt thành phẩm và vật liệu đóng gói.

• Xác minh nghiêm ngặt số lượng thành phẩm chuyển vào kho để đảm bảo tồn kho chính xác.

• Lên kế hoạch và huy động nguồn lực hiệu quả để nâng cao năng suất.