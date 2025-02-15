Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bình Dương - Hà Nội

1. Công việc quản lý hoạt động trong ca

- Điều phối các công việc, vị trí trong ca theo lịch làm việc do Quản lý Cửa hàng phân công.

- Kiểm soát chất lượng dịch vụ & sản phẩm trong ca làm việc.

- Theo dõi & đảm bảo nhân viên bán hàng trong ca hoàn thành các công việc được giao.

- Hỗ trợ Quản lý Cửa hàng công việc kiểm tra, kiểm soát các tác vụ liên quan đến tiền như bàn giao ca, tổng kết doanh thu, rút tiền nộp két sắt, cấn trừ, quản lý quỹ...đảm bảo đúng quy trình.

- Hỗ trợ quản lý két sắt đựng tiền doanh thu và thực hiện nộp tiền doanh thu mỗi ngày tại các chi nhánh ngân hàng được chỉ định khi Quản lý Cửa hàng vắng mặt.

- Hỗ trợ Quản lý Cửa hàng thực hiện đặt hàng một số sản phẩm theo hướng dẫn hoặc chỉ định.

2. Công việc bán hàng:

- Chào đón, mời chào và và phục vụ tất cả các yêu cầu mua hàng của khách hàng.

- Chuẩn bị nguyên liệu, chế biến thức ăn, pha chế nước uống theo đúng công thức và quy trình.

- Thanh toán giao dịch mua hàng, phân loại và trao sản phẩm cho khách hàng theo đúng quy trình

- Thực hiện thao tác các chức năng trên máy POS như bàn giao ca, rút tiền nộp két sắt, đóng ca, giảm giá....

- Sắp xếp, trưng bày, bổ sung hàng hóa & bảng giá trên các kệ và trong kho theo đúng quy định.

- Kiểm soát hàng hóa bao gồm nhận hàng, kiểm tra chất lượng & hạn sử dụng của hàng hóa/nguyên vật liệu, ghi chép số chế biến thực phẩm, các loại sổ sách khác theo quy định, thực hiện hủy hàng hết hạn/cận hạn theo quy định,quy trình.

- Thực hiện công việc vệ sinh bao gồm vệ sinh, lau chùi toàn bộ cửa hàng, dụng cụ, thiết bị, kệ, hàng hóa...theo đúng hướng dẫn/quy trình và lịch phân công.

- Thực hiện bàn giao ca đúng quy định bao gồm bàn giao đúng số tiền bán hàng và hoàn tất các công việc được giao.

- Hướng dẫn, hỗ trợ nhân sự mới của cửa hàng về các quy trình công việc theo sự phân công của quản lý.

- Giao hàng trong khu vực lân cận khi cửa hàng phát sinh nhu cầu.

- Báo cáo kịp thời & thực hiện xử lý, khắc phục hiệu quả các sự cố phát sinh theo hướng dẫn của quản lý.

- Các công việc khác liên quan đến vận hành cửa hàng theo yêu cầu thực tế từng giai đoạn.

- Độ tuổi: Trong độ tuổi lao động.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Kinh nghiệm: Trên 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, hoặc trên 6 tháng ở vị trí tương đương (Trưởng ca/Quản lý)

- Kiến thức: Có tư duy dịch vụ khách hàng, có kiến thức về bán lẻ, hiểu biết về đặc thù mô hình Cửa hàng tiện lợi.

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt; óc quan sát; tính nhẩm nhanh; biết sử dụng Internet và các ứng dụng Google cơ bản (email, internet, sheets, docs, slides); có kỹ năng hướng dẫn, kèm cặp, động viên nhân viên; kỹ năng xử lý khiếu nại từ khách hàng.

- Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, ngăn nắp, sạch sẽ, trung thực, trách nhiệm, thích tương tác với con người.

- Sức khỏe, thể trạng: khỏe mạnh, không mắc bệnh truyền nhiễm

- Giờ làm việc: có thể linh hoạt 3 ca làm việc [A: 06:00 - 14:00], [B: 14:00 - 22:00], [C: 22:00 - 06:00]

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

• Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, kết hôn, tham quan nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của công ty và Nhà nước.

• Lương tháng 13, phép năm đầy đủ

• Nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

