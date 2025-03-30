Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 Bis Công Trường Quốc Tế Quận 3, Quận 3, Quận 3

Quản lý và vận hành hoạt động của cửa hàng trong ca làm việc: setup máy móc, đón khách, hỗ trợ khách chụp ảnh, xử lý sự cố phát sinh.

Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng, thiết bị hoạt động tốt.

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên định kỳ.

Hỗ trợ hoạt Marketing, chương trình khuyến mãi định kỳ.

Sắp xếp, phân bổ lịch làm cho nhân viên part-time

Kiểm kê và báo cáo doanh thu, hàng hóa, vật tư định kỳ.

Báo cáo cho quản lý cửa hàng/khu vực khi cần thiết.

Nam/Nữ từ 20–28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Có trách nhiệm, chủ động trong công việc, kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các mô hình F&B, bán lẻ, dịch vụ khách hàng.

Có kinh nghiệm làm trưởng ca, giám sát hoặc vận hành là lợi thế.

Có thể làm việc xoay ca, cuối tuần và lễ Tết (có thưởng thêm theo quy định).

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, cơ hội thưởng doanh thu theo hiệu suất.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phù hợp với người yêu thích chụp ảnh – dịch vụ – sáng tạo.

Được đào tạo về kỹ năng vận hành, chăm sóc khách hàng và công nghệ Photo Booth.

Cơ hội thăng tiến lên quản lý cửa hàng, khu vực nếu gắn bó lâu dài.

