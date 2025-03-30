Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8 Bis Công Trường Quốc Tế Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Quản lý và vận hành hoạt động của cửa hàng trong ca làm việc: setup máy móc, đón khách, hỗ trợ khách chụp ảnh, xử lý sự cố phát sinh.
Đảm bảo cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng, thiết bị hoạt động tốt.
Hướng dẫn, đào tạo nhân viên định kỳ.
Hỗ trợ hoạt Marketing, chương trình khuyến mãi định kỳ.
Sắp xếp, phân bổ lịch làm cho nhân viên part-time
Kiểm kê và báo cáo doanh thu, hàng hóa, vật tư định kỳ.
Báo cáo cho quản lý cửa hàng/khu vực khi cần thiết.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20–28 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Có trách nhiệm, chủ động trong công việc, kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các mô hình F&B, bán lẻ, dịch vụ khách hàng.
Có kinh nghiệm làm trưởng ca, giám sát hoặc vận hành là lợi thế.
Có thể làm việc xoay ca, cuối tuần và lễ Tết (có thưởng thêm theo quy định).

Tại CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, cơ hội thưởng doanh thu theo hiệu suất.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, phù hợp với người yêu thích chụp ảnh – dịch vụ – sáng tạo.
Được đào tạo về kỹ năng vận hành, chăm sóc khách hàng và công nghệ Photo Booth.
Cơ hội thăng tiến lên quản lý cửa hàng, khu vực nếu gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKJ INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 364 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

