Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9A Trần Văn Trà, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1.Giao nhận ca, lịch làm việc, phân công công việc cho nhân viên dưới quyền

2.Triệu tập họp ngắn (briefing) trước giờ mở cửa để phổ biến thông tin liên quan đến ca làm việc, bố trí công việc trong ngày

3.Kiểm tra khu vực làm việc trước giờ phục vụ bảo đảm việc vệ sinh, bày trí, công tác chuẩn bị tất cả đã sẵn sàng phục vụ khách

4.Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc nhân viên làm tốt công tác phục vụ khách, giới thiệu món ăn, thức uống, bảo đảm việc phục vụ có chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn

5.Chào đón khách, hướng dẫn đến bàn, nhắc nhở nhân viên phục vụ khách, kiểm tra việc phục vụ kịp thời, đúng lúc, đúng tiêu chuẩn bảo đảm làm hài lòng khách

6.Điều phối các hoạt động của nhà hàng như lấy yêu cầu ăn uống (taking order), hỗ trợ và phụ giúp nhân viên phục vụ trong giờ cao điểm

7.Nhận các yêu cầu đặt bàn, đặt tiệc, xếp đặt chỗ ngồi, phòng tiệc, tổ chức sự kiện liên quan tới ẩm thực và các yêu cầu cho khách VIP, khách đặc biệt khác...

8.Kiểm tra, theo dõi thường xuyên về chất lượng, số lượng thức ăn, thức uống từ bếp, quầy pha chế đến khách hàng

9.Khuyến khích, động viên nhân viên làm việc đồng đội, tích cực. Trợ giúp Quản lý Nhà hàng trong việc quản lý các hoạt động hàng ngày, trả lời điện thoại, quản lý tài sản hạn chế bể vỡ, mất mát... Đánh giá nhân viên trong ca, sắp xếp hợp lý các khâu làm việc

10.Tăng cường và hỗ trợ các Trưởng ca khác để thực hiện hoàn hảo các chương trình, mục tiêu của nhà hàng khi cần thiết

11.Tiếp nhận những ý kiến than phiền, khiếu nại của khách và xử lý trong quyền hạn cho phép, báo cáo lại và chuyển Quản lý Nhà hàng xử lý khi vượt quá thẩm quyền của mình

12.Sẵn sàng phục vụ những buổi tiệc hoặc các sự kiện được tổ chức trong / ngoài nhà hàng hay làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu

13.Tham gia, phối hợp và hỗ trợ việc học tập, huấn luyện nghiệp vụ

14.Báo cáo về tình hình hoạt động của nhà hàng trong ca làm việc, doanh thu, ghi nhận và giải quyết các ý kiến của khách hàng của nhân viên vào sổ giao ca cho Quản lý Nhà hàng theo dõi

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm vị trí trưởng nhóm nhà hàng hoặc cao hơn.

Tác phong: nhanh nhẹn, trách nhiệm, kỹ năng quản lý, ra quyết định, làm việc nhóm.

Bằng cấp: là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Phụ cấp

Tips

Bảo hiểm theo quy định pháp luật

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Tăng lương

Chế độ nghỉ phép

Đào tạo nâng cao

Thưởng

Du Lịch

Phụ cấp thâm niên

Thưởng lễ + Tết

Đào tạo chéo theo nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DU LỊCH NGÔI SAO VIỆT

