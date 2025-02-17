Tuyển Trưởng ca Tổng Công Ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam (Sowatco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM (SOWATCO) với gần 50 năm kinh nghiệm và là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp các dịch vụ vận tải thủy, khai thác cảng biển và cảng sông… tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam và tuyến vận tải qua Campuchia. Sowatco tự hào là đơn vị tiên phong trong việc sở hữu sà lan chở container lớn nhất thị trường vận tải thủy nội địa ở Việt Nam với trọng tải 300Teus-5.000 tấn/sà lan.

TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM (SOWATCO)

Sowatco đang quản lý và khai thác các cảng ở khu vực TP.HCM, gồm Vict, Sowatco Long Bình, ICD Sotrans và cảng Sowatco Tri Phương (Bắc Ninh).

Hiện nay, Sowatco cần tuyển 01 Trưởng bộ phận Kế hoạch khai thác cảng (Port Planning Section Manager) - Cảng Sowatco Long Bình.

01 Trưởng bộ phận Kế hoạch khai thác cảng (Port Planning Section Manager) - Cảng Sowatco Long Bình

*** Mô tả công việc:

- Phối hợp với Bộ phận Sales và Bộ phận khai thác vận tải thủy (sà lan) để lên kế hoạch khai thác cầu tàu, mặt bãi (năm, tháng, tuần và hàng ngày) của cảng Sowatco Long Bình.

- Tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu của Bộ phận Sales, Bộ phận khai thác vận tải thủy (sà lan) về các dịch vụ, tác nghiệp về cảng, thủ tục hải quan… tại cảng Sowatco Long Bình

- Thực hiện các báo cáo gửi cho các hãng tàu.

- Phối hợp với nhà cung cấp phần mềm và các bộ phận của Công ty để nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý cảng (TOS).