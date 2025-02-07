Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH MTV Vinschool làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Quản lý hồ sơ của học sinh, sổ sách của giáo viên, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của cơ quan quản lý nhà nước;

• Phân thời khóa biểu cho giáo viên và quản lý lịch làm việc của giáo viên, xếp lịch dạy thay, dạy bù...;

• Thực hiện tổng hợp và rà soát việc chấm công tiết dạy giáo viên theo thực tế giảng dạy từ Tổ trưởng chuyên môn và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

• Quản lý các phần mềm quản lý điểm của học sinh của nhà trường và Công ty;

• Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả các kỳ thi, kết quả học tập của học sinh, xử lý dữ liệu báo cáo khác của nhà trường (khảo sát học sinh, khảo sát phụ huynh...) theo yêu cầu của Ban giám hiệu (BGH) và cơ quan quản lý nhà nước;

• Là đầu mối liên hệ với Phòng/ Sở để cập nhật kịp thời các thông tin và bảo đảm tính tuân thủ đối với các yêu cầu của Phòng/ Sở;

• Quản lý đề thi và làm các công tác tổ chức thực hiện các kỳ kiểm tra đầu vào, giữa kỳ và cuối kỳ của Học sinh: in ấn đề, sắp phòng thi, giáo viên coi thi, thu bài, cắt, ghép phách bài thi và các công tác hỗ trợ theo yêu cầu của BGH;

• Phối hợp với Phòng nhân sự trong việc tổ chức thi sát hạch Giáo viên định kì theo chỉ đạo của BGH.