Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Trưởng ca

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Pizza 4P‘s Restaurant Hikari (BD New City), Li Thai To Street,, Thủ Dầu Một

- Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Chuẩn bị, nấu và trình bày món ăn theo tiêu chuẩn của nhà hàng
- Đảm bảo chất lượng và vệ sinh thực phẩm, làm việc an toàn với các thiết bị nhà bếp
- Sắp xếp ca làm việc cho thành viên trong đội ngũ
- Kiểm tra đảm bảo vận hành nhà hàng theo đúng yêu cầu
- Báo cáo tiến độ công việc cho Trưởng nhà hàng
- Phối hợp với các bộ phận khác đảm bảo đạt hiệu quả công việc cao nhất
- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm để cùng nhau đạt được mục tiêu công việc
- Đem lại trải nghiệm "Wow" và "Happiness" cho khách hàng

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đủ 18 tuổi (tính tròn tháng) trở lên
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương/đang trong quá trình đào tạo lên cấp Leader
- Công chuẩn 200h/tháng , 25 ngày làm việc, bắt buộc XOAY CA
XOAY CA
Ca Sáng: 08:00 – 16:30
Ca Sáng:
Ca Tối: 13:30 – 22:00
Ca Tối:
(Thời gian ca làm việc có thể có sự chênh lệch, phụ thuộc vào tình hình hoạt động của mỗi nhà hàng)
- Thái độ chuyên nghiệp, có trách nhiệm
- Chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng + Tips hàng tháng và Thưởng theo Quý
- Thưởng tháng lương thứ 13, đánh giá tăng lương hàng năm
- Phụ cấp tiền ăn và tiền giữ xe
- Khám sức khỏe hằng năm
- Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật định
- Được tham gia bảo hiểm sức khỏe cá nhân PTI
- Cơ hội thăng tiến cao
- Giảm giá đặc biệt cho nhân viên (50%)
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, giao tiếp với người nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Công ty Cổ phần Pizza 4Ps

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

