Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng - Đồng Nai ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công viêc chính:

Hướng dẫn và kiểm soát nhân viên làm việc trong ca làm việc theo đúng quy trình, tiêu chuẩn

Chấm công nhân viên, theo dõi chế độ nghỉ phép

Lên kế hoạch cho ca làm việc

Hỗ trợ QLNH huấn luyện nhân viên và đánh giá kết quả công việc, năng lực của nhân viên theo định kỳ hàng tháng

Đề xuất và hỗ trợ đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa

Kiểm soát hàng hóa trong ca làm việc: nhập vào, bán ra, hàng hủy, hàng tồn,...

Theo dõi, quản lý công cụ, dụng cụ, tài sản nhà hàng

Đề xuất phương án xử lý NVL, hàng hóa bị hư hỏng

Giám sát nhân viên thực hiện theo đúng quy trình và quy chuẩn của nhà hàng

Trực tiếp giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong ca làm việc

Triển khai các chương trình, sự kiện của nhà hàng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

2. Thời gian làm việc: Full-time 8h/ngày (Ca sáng 8h-16h; Ca chiều 15h-23h), off 1 ngày bất kì không cố định trong tuần

3. Địa điểm làm việc: Khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tuỳ theo nguyện vọng và sự phân công của Công ty

Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phục vụ khách hàng, đặc biệt được đào tạo chuyên môn về kiến thức quản lý Nhà hàng khách sạn

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương

Hiểu các kiến thức về VSATTP

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên

Có năng lực giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng Tiếng Anh là lợi thế

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point)

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian

Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh, Thoả thuận tuỳ theo năng lực.

Đẩy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động.

Lương x4 vào các dịp Lễ, Tết

Lương thưởng Lễ, Tết, Tháng 13, quà các dịp Lễ, Tết, team-building...

Có lộ trình thăng tiến, tăng lương hằng năm.

Quy trình đào tạo chuyên nghiệp.

Giảm 20% - 30% khi dùng bữa tại các nhà hàng Texas Chicken

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

