Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Đồng Nai ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công viêc chính:
Hướng dẫn và kiểm soát nhân viên làm việc trong ca làm việc theo đúng quy trình, tiêu chuẩn
Chấm công nhân viên, theo dõi chế độ nghỉ phép
Lên kế hoạch cho ca làm việc
Hỗ trợ QLNH huấn luyện nhân viên và đánh giá kết quả công việc, năng lực của nhân viên theo định kỳ hàng tháng
Đề xuất và hỗ trợ đào tạo đội ngũ nhân sự kế thừa
Kiểm soát hàng hóa trong ca làm việc: nhập vào, bán ra, hàng hủy, hàng tồn,...
Theo dõi, quản lý công cụ, dụng cụ, tài sản nhà hàng
Đề xuất phương án xử lý NVL, hàng hóa bị hư hỏng
Giám sát nhân viên thực hiện theo đúng quy trình và quy chuẩn của nhà hàng
Trực tiếp giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong ca làm việc
Triển khai các chương trình, sự kiện của nhà hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
2. Thời gian làm việc: Full-time 8h/ngày (Ca sáng 8h-16h; Ca chiều 15h-23h), off 1 ngày bất kì không cố định trong tuần
3. Địa điểm làm việc: Khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tuỳ theo nguyện vọng và sự phân công của Công ty
Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Hiểu các kiến thức về VSATTP
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên
Có năng lực giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng Tiếng Anh là lợi thế
Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point)
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian
Kỹ năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đẩy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động.
Lương x4 vào các dịp Lễ, Tết
Lương thưởng Lễ, Tết, Tháng 13, quà các dịp Lễ, Tết, team-building...
Có lộ trình thăng tiến, tăng lương hằng năm.
Quy trình đào tạo chuyên nghiệp.
Giảm 20% - 30% khi dùng bữa tại các nhà hàng Texas Chicken
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
