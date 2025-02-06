Tuyển Trưởng ca Welcome Debt Trading Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 2,000 USD

1. Quản lý hồ sơ phân bổ cho nội bộ và đối tác (Số lượng lớn với những quy tắc phân bổ).

2. Báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng về dữ liệu của bộ phận xử lý nợ, nhân viên nội bộ và đối tác.

3. Quản lý hợp đồng, Quản lý các gói nợ mua vào, phân tích dữ liệu thu hồi theo từng gói nợ.

4. Quản lý hệ thống của công ty mẹ và công ty con bằng phần mềm của FPT: Báo cáo, cuộc gọi auto và những tính năng.

5. Quản lý đối soát với các bên bán nợ, hồ sơ giảm lãi, tính lãi, xử lý và phê duyệt theo quy trình.

6. Lập báo cáo công việc theo định dạng ngày, tuần và tháng.

7. Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp là Giám đốc (người Hàn).