Tuyển Trưởng ca Welcome Debt Trading Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Welcome Debt Trading Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Welcome Debt Trading Co., Ltd

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Welcome Debt Trading Co., Ltd

Mức lương
1,200 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD

1. Quản lý hồ sơ phân bổ cho nội bộ và đối tác (Số lượng lớn với những quy tắc phân bổ).
2. Báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng về dữ liệu của bộ phận xử lý nợ, nhân viên nội bộ và đối tác.
3. Quản lý hợp đồng, Quản lý các gói nợ mua vào, phân tích dữ liệu thu hồi theo từng gói nợ.
4. Quản lý hệ thống của công ty mẹ và công ty con bằng phần mềm của FPT: Báo cáo, cuộc gọi auto và những tính năng.
5. Quản lý đối soát với các bên bán nợ, hồ sơ giảm lãi, tính lãi, xử lý và phê duyệt theo quy trình.
6. Lập báo cáo công việc theo định dạng ngày, tuần và tháng.
7. Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp là Giám đốc (người Hàn).

Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp: Cử nhân trở lên.
2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi nợ, tài chính, ngân hàng. (Yêu cầu trong ngành Collection phải đáp ứng)
3. Kỹ năng tin học văn phòng tốt, đặc biệt là kỹ năng sử dụng Excel.
4. Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn trong công việc.
5. Tự tin, năng động.

Tại Welcome Debt Trading Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Welcome Debt Trading Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Welcome Debt Trading Co., Ltd

Welcome Debt Trading Co., Ltd

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 473 Dien Bien Phu St, Ward 25, District Binh Thanh, Floor 3, The Golden Building, HCMC

