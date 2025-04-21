Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và quản lý các chương trình khuyến mãi liên quan đến quà tặng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng, gia tăng sự hiện diện tại điểm bán, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư khuyến mãi.

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT

1. Lập kế hoạch chương trình khuyến mãi theo kênh bán hàng:

• Phối hợp với Sales, Marketing và bộ phận liên quan để xây dựng kế hoạch khuyến mãi định kỳ (tháng, quý, năm).

• Xác định loại hình quà tặng phù hợp với từng sản phẩm, phân khúc khách hàng và mục tiêu kinh doanh.

2. Quản lý danh mục và ngân sách quà tặng:

• Lựa chọn, phê duyệt và quản lý nhà cung cấp quà tặng.

• Kiểm soát ngân sách khuyến mãi và đảm bảo chi phí quà tặng trong phạm vi cho phép.

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách quà tặng theo từng chương trình.

3. Triển khai chương trình khuyến mãi tại thị trường:

• Điều phối sản xuất, lưu kho, và phân phối quà tặng đến các khu vực/kênh phân phối đúng tiến độ.

• Hướng dẫn đội ngũ bán hàng, giám sát thị trường về cách triển khai chương trình.

4. Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả chương trình:

• Thu thập dữ liệu bán hàng, phản hồi từ thị trường và báo cáo hiệu quả chương trình.