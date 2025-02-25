Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

• Quản lý và điều hành bộ phận kinh doanh trong lĩnh vực Tự động hóa công nghiệp và LED Lighting control, bao gồm PLC, HMI, VFD, Servo, LED driver, LED controller và hệ thống chiếu sáng thông minh: DMX, DALI, Zigbee.

• Xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và phát triển doanh số bán hàng.

• Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà phân phối.

• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để tư vấn giải pháp tự động hóa và chiếu sáng phù hợp với nhu cầu khách hàng.

• Đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu doanh số.

• Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu suất bán hàng.

• Xây dựng chính sách bán hàng, giá cả, chiết khấu và chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy doanh thu.

• Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm và thương hiệu.

• Báo cáo tình hình kinh doanh, thị trường và đối thủ cạnh tranh cho ban lãnh đạo.