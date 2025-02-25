Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 – 21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

• Quản lý và điều hành bộ phận kinh doanh trong lĩnh vực Tự động hóa công nghiệp và LED Lighting control, bao gồm PLC, HMI, VFD, Servo, LED driver, LED controller và hệ thống chiếu sáng thông minh: DMX, DALI, Zigbee.
• Xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng và phát triển doanh số bán hàng.
• Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà phân phối.
• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để tư vấn giải pháp tự động hóa và chiếu sáng phù hợp với nhu cầu khách hàng.
• Đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu doanh số.
• Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu suất bán hàng.
• Xây dựng chính sách bán hàng, giá cả, chiết khấu và chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy doanh thu.
• Phối hợp với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm và thương hiệu.
• Báo cáo tình hình kinh doanh, thị trường và đối thủ cạnh tranh cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật liên quan Tự động hóa và Điện (Điện điện tử, cơ điện tử) hoặc các ngành liên quan.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Hiệp Lực

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 – 21 Tân Cảng, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

