Tuyển Chăm sóc khách hàng NGUYỄN BẢO YẾN làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

NGUYỄN BẢO YẾN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
NGUYỄN BẢO YẾN

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại NGUYỄN BẢO YẾN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Tòa nhà Viettel, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý đội/nhóm để đảm bảo nhân viên CSKH và bộ phận có liên quan tuân theo quy trình và thời gian xử lý khiếu nại
- Tuyển dụng các vị trí nhân viên CSKH
- Kiểm soát và theo dõi các báo cáo hàng ngày/ tuần/tháng
- Giám sát và hỗ trợ giải quyết khiếu nại từ khách hàng
- Theo dõi & kiếm tra quy trình làm việc của nhân viên để báo cáo cho GĐ
- Huấn luyện/ Đào tạo nhân viên
- Tham gia lập kế hoạch & hoặc thực hiện các hoạt động tạo động lực cho nhân viên CSKH, và các hoạt động khác của công ty
- Chủ động tìm kiếm những cách mới để giải quyết vấn đề và nâng cao chất lượng
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc: 8h15 - 17h30 (nghỉ trưa 1h30p) Tháng 26NC
Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh doanh, thương mại,...
- Độ tuổi: 1990 - 2002
- Kinh nghiệm từ 01 năm vị trí tương đương (quản lý, thực chiến ngành bán lẻ là 1 lợi thế)
- Nhanh nhẹn, khéo léo và sáng tạo trong công việc.
- Chịu được áp lực cao trong công việc. Không nói ngọng/ nói giọng địa phương.
- Có kỹ năng quản lý team, quản lý công việc tốt.
- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại NGUYỄN BẢO YẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 VND + PC + % Hoa hồng + Thưởng
=> Thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000 VND (Deal trực tiếp lúc PV).
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên giám đốc của 1 chi nhánh trong tương lai gần.
- Lương tháng 13, xét tăng lương 6 tháng/lần.
- Được đóng BHSK sau 6 tháng
- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động
- Công ty có bộ giá trị văn hóa doanh nghiệp rõ ràng, quản trị theo mục tiêu.
- Các chế độ khác như sinh nhật, cưới hỏi, đau bệnh...
- Teambuilding tối thiểu 2 lần/ năm.
- Phòng Đào tạo tổ chức các khóa đào tạo hàng tháng các kỹ năng mềm ( giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, quản trị,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGUYỄN BẢO YẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGUYỄN BẢO YẾN

NGUYỄN BẢO YẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

