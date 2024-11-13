Tuyển Chăm sóc khách hàng NGUYỄN BẢO YẾN làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tòa nhà Viettel, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Quản lý đội/nhóm để đảm bảo nhân viên CSKH và bộ phận có liên quan tuân theo quy trình và thời gian xử lý khiếu nại

- Tuyển dụng các vị trí nhân viên CSKH

- Kiểm soát và theo dõi các báo cáo hàng ngày/ tuần/tháng

- Giám sát và hỗ trợ giải quyết khiếu nại từ khách hàng

- Theo dõi & kiếm tra quy trình làm việc của nhân viên để báo cáo cho GĐ

- Huấn luyện/ Đào tạo nhân viên

- Tham gia lập kế hoạch & hoặc thực hiện các hoạt động tạo động lực cho nhân viên CSKH, và các hoạt động khác của công ty

- Chủ động tìm kiếm những cách mới để giải quyết vấn đề và nâng cao chất lượng

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc: 8h15 - 17h30 (nghỉ trưa 1h30p) Tháng 26NC

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh doanh, thương mại,...

- Độ tuổi: 1990 - 2002

- Kinh nghiệm từ 01 năm vị trí tương đương (quản lý, thực chiến ngành bán lẻ là 1 lợi thế)

- Nhanh nhẹn, khéo léo và sáng tạo trong công việc.

- Chịu được áp lực cao trong công việc. Không nói ngọng/ nói giọng địa phương.

- Có kỹ năng quản lý team, quản lý công việc tốt.

- Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại NGUYỄN BẢO YẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 VND + PC + % Hoa hồng + Thưởng

=> Thu nhập từ 15.000.000 - 20.000.000 VND (Deal trực tiếp lúc PV).

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên giám đốc của 1 chi nhánh trong tương lai gần.

- Lương tháng 13, xét tăng lương 6 tháng/lần.

- Được đóng BHSK sau 6 tháng

- Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động

- Công ty có bộ giá trị văn hóa doanh nghiệp rõ ràng, quản trị theo mục tiêu.

- Các chế độ khác như sinh nhật, cưới hỏi, đau bệnh...

- Teambuilding tối thiểu 2 lần/ năm.

- Phòng Đào tạo tổ chức các khóa đào tạo hàng tháng các kỹ năng mềm ( giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, quản trị,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGUYỄN BẢO YẾN

