Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán ALUKO Group Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

ALUKO Group Vietnam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trưởng nhóm kiểm toán

Địa điểm làm việc: Hưng Yên: Nhà máy Nhà máy Hyundai KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý nhóm QC thuộc khối SX
- Đảm bảo hàng hóa tuân thủ các yêu cầu về chất lượng
- Biết đọc bản vẽ sử dụng CAD xử lý các vấn đề liên quan chất lượng, làm các báo cáo cải tiến liên quan chất lượng
- Thiết lập và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng.
- Tìm hiểu nguyên nhân phát sinh lỗi, tiến hành nghiên cứu và cải tiến
- Cập nhật các tiêu chuẩn mới, quy trình mới sau đó đào tạo cho cấp dưới trước khi bắt đầu sản xuất.
- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của QC.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan cải tiến sản phẩm và hệ thống quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- Giải quyết các phản hồi về vấn đề chất lượng từ khách hàng.
- Đáp ứng kịp thời các vấn đề về chất lượng của khách hàng.
- Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kỹ thuật, quản lý chất lượng
- Am hiểu về tiêu chuẩn đo lường kỹ thuật, sử dụng thành thạo các thiết bị kỹ thuật đo lường đặc biệt ngành sản xuất nhôm

Tại ALUKO Group Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Địa điểm: Hanoi Office: Discovery Complex Building # 302 Cau Giay, Hanoi

