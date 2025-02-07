Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán ALUKO Group Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý nhóm QC thuộc khối SX

- Đảm bảo hàng hóa tuân thủ các yêu cầu về chất lượng

- Biết đọc bản vẽ sử dụng CAD xử lý các vấn đề liên quan chất lượng, làm các báo cáo cải tiến liên quan chất lượng

- Thiết lập và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng.

- Tìm hiểu nguyên nhân phát sinh lỗi, tiến hành nghiên cứu và cải tiến

- Cập nhật các tiêu chuẩn mới, quy trình mới sau đó đào tạo cho cấp dưới trước khi bắt đầu sản xuất.

- Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của QC.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan cải tiến sản phẩm và hệ thống quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Giải quyết các phản hồi về vấn đề chất lượng từ khách hàng.

- Đáp ứng kịp thời các vấn đề về chất lượng của khách hàng.

- Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn