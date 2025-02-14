Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Mô tả công việc
- Phụ trách bán hàng (Account Manager) khách hàng nhà mạng Viễn thông tại Việt nam (VNPT/Mobifone)
- Quản lý thông tin dự án, tổ chức trao đổi, hội thảo, phối hợp xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở các giải pháp/ hệ thống do Công ty đã và đang cung cấp, cũng như các giải pháp/ hệ thống mới.
- Xây dựng chiến lược giá đảm bảo tính khả thi và cạnh tranh cho các dự án/ gói thầu.
- Tổ chức thương thảo, đàm phán, hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng với chủ đầu tư.
- Phát triển mạng lưới các đối tác cung cấp giải pháp, sản phẩm mới phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty.
- Thúc đẩy và hỗ trợ triển khai, nghiệm thu sau bán hàng.
- Thực hiện các công việc khác được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Lãnh đạo Công ty.
- Lập kế hoạch, triển khai và báo cáo kết quả công việc được giao.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Trình độ: Đại học/ sau đại học.
- Chuyên ngành: Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

