Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông - VNPT Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mô tả công việc

- Phụ trách bán hàng (Account Manager) khách hàng nhà mạng Viễn thông tại Việt nam (VNPT/Mobifone)

- Quản lý thông tin dự án, tổ chức trao đổi, hội thảo, phối hợp xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở các giải pháp/ hệ thống do Công ty đã và đang cung cấp, cũng như các giải pháp/ hệ thống mới.

- Xây dựng chiến lược giá đảm bảo tính khả thi và cạnh tranh cho các dự án/ gói thầu.

- Tổ chức thương thảo, đàm phán, hoàn thiện các thủ tục ký kết hợp đồng với chủ đầu tư.

- Phát triển mạng lưới các đối tác cung cấp giải pháp, sản phẩm mới phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty.

- Thúc đẩy và hỗ trợ triển khai, nghiệm thu sau bán hàng.

- Thực hiện các công việc khác được giao khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Lãnh đạo Công ty.

- Lập kế hoạch, triển khai và báo cáo kết quả công việc được giao.