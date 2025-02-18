Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 16 Triệu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: TS6, KCN Tiên Sơn, Trục chính KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Tham mưu, hỗ trợ Trưởng phòng nghiên cứu, xây dựng bộ máy tổ chức, hệ thống quy chế quản lý Công ty;
- Triển khai công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu
- Tổ chức xây dựng và thực hiện công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách tại Nhà máy;
- Tổ chức và theo dõi, quản lý công tác đánh giá thực hiện công việc, khen thưởng và kỷ luật lao động tại Nhà máy;
- Thực hiện công tác quản trị hành chính, công tác chăm sóc sức khỏe, an ninh, an toàn, môi trường, PCCC, bếp ăn, tham gia phối hợp làm hồ sơ Audit từ các khách hàng.
- Tham gia, phối hợp xây dựng và cập nhật hệ thống định mức lao động tại Nhà máy
- Quản lý lưu trữ thông tin nhân sự, hồ sơ, tài liệu

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp các ngành QTNS, Luật, Kinh tế. Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Nắm vững luật lao động, luật BHXH.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tuyển dụng tốt

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường TS6, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

