Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Chi Nhánh Công Ty TNHH Trần Thành Tại Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 16 Triệu

- Tham mưu, hỗ trợ Trưởng phòng nghiên cứu, xây dựng bộ máy tổ chức, hệ thống quy chế quản lý Công ty;

- Triển khai công tác tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu

- Tổ chức xây dựng và thực hiện công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách tại Nhà máy;

- Tổ chức và theo dõi, quản lý công tác đánh giá thực hiện công việc, khen thưởng và kỷ luật lao động tại Nhà máy;

- Thực hiện công tác quản trị hành chính, công tác chăm sóc sức khỏe, an ninh, an toàn, môi trường, PCCC, bếp ăn, tham gia phối hợp làm hồ sơ Audit từ các khách hàng.

- Tham gia, phối hợp xây dựng và cập nhật hệ thống định mức lao động tại Nhà máy

- Quản lý lưu trữ thông tin nhân sự, hồ sơ, tài liệu