Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Mức lương 500 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Trưởng nhóm kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng và tư vấn sản phẩm cho khách hàng, có sự hỗ trợ của Giám đốc phụ trách phòng.

- Làm báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

- Chuẩn bị hồ sơ chào thầu (khi cần)

- Theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng: đặt hàng, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu….

- Tổng hợp doanh số, theo dõi công nợ khách hàng

- Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng của công ty tổ chức.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam. Sức khoẻ tốt.

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, ôtô, quản trị kinh doanh;

- Sử dụng tốt tin học văn phòng, các phần mềm MSoffice

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh;

- Có kinh nghiệm làm dự án, báo giá kinh doanh dự án là một lợi thế.

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật, cơ khí, ô tô, điện.

- Ưu tiên các bạn có từ 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí bán hàng kỹ thuật;

