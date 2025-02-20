Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

- Tìm kiếm khách hàng và tư vấn sản phẩm cho khách hàng, có sự hỗ trợ của Giám đốc phụ trách phòng.
- Làm báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
- Chuẩn bị hồ sơ chào thầu (khi cần)
- Theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng: đặt hàng, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu….
- Tổng hợp doanh số, theo dõi công nợ khách hàng
- Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng của công ty tổ chức.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Sức khoẻ tốt.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, ôtô, quản trị kinh doanh;
- Sử dụng tốt tin học văn phòng, các phần mềm MSoffice
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh;
- Có kinh nghiệm làm dự án, báo giá kinh doanh dự án là một lợi thế.
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật, cơ khí, ô tô, điện.
- Ưu tiên các bạn có từ 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí bán hàng kỹ thuật;
* QUYỀN LỢI

Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

