Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát
Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
- Tìm kiếm khách hàng và tư vấn sản phẩm cho khách hàng, có sự hỗ trợ của Giám đốc phụ trách phòng.
- Làm báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng
- Chuẩn bị hồ sơ chào thầu (khi cần)
- Theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng: đặt hàng, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu….
- Tổng hợp doanh số, theo dõi công nợ khách hàng
- Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng của công ty tổ chức.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam. Sức khoẻ tốt.
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, ôtô, quản trị kinh doanh;
- Sử dụng tốt tin học văn phòng, các phần mềm MSoffice
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, đam mê kinh doanh;
- Có kinh nghiệm làm dự án, báo giá kinh doanh dự án là một lợi thế.
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật, cơ khí, ô tô, điện.
- Ưu tiên các bạn có từ 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí bán hàng kỹ thuật;
* QUYỀN LỢI
Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát Thì Được Hưởng Những Gì
