Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 45 Triệu

CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM

Mức lương
Đến 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thang Long Industrial Park II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Đến 45 Triệu

- Liên hệ khách hàng, quản lý đơn hàng lịch giao hàng….
- Liên hệ đơn vị cung cấp giao hàng cho khách hàng
- Thực hiện bảng báo giá, chốt đơn hàng, ký kết hợp đồng
- Lập kế hoạch thăm hỏi, giữ liên lạc và chăm sóc khách hàng hiện tại.
- Tìm kiếm, phát triển và quản lý hệ thống khách hàng
- Hỗ trợ dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng.
- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính / Độ tuổi Nam/nữ
2. Trình độ học vấn / chuyên môn Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
3. Trình độ ngoại ngữ Tiếng Trung, tiếng Anh
4. Năng lực / kỹ năng Chăm sóc khách hàng, quản lý đơn hàng
5. Số năm kinh nghiệm làm việc Ưu tiên đã từng làm Sale, quản lý đơn hàng tại các công ty sản xuất
6. Ưu tiên Ưu tiên ứng viên có khả năng đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH COT VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN Thăng Long 2, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên

