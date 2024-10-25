Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: thôn Nam Sơn , Xã Nghi Sơn, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng chuyên sâu các loại van
Làm hồ sơ kỹ thuật, lên phương án kỹ thuật, phương án giá, bóc tách vật tư
Các công việc cấp trên giao
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy Giao tiếp tiếng Anh tốt Am hiểu cad , solidworks
Tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy
Giao tiếp tiếng Anh tốt
Am hiểu cad , solidworks
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG Thì Được Hưởng Những Gì
Kí hợp đồng chính thức Tham gia BHXH đầy đủ Thưởng lễ tết, tháng 13, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ... Có chỗ ở cho người ở xa, hỗ trợ ăn trưa, tiền công tác phí khi đi công tác
Kí hợp đồng chính thức
Tham gia BHXH đầy đủ
Thưởng lễ tết, tháng 13, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ...
Có chỗ ở cho người ở xa, hỗ trợ ăn trưa, tiền công tác phí khi đi công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
