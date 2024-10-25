Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: thôn Nam Sơn , Xã Nghi Sơn, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng chuyên sâu các loại van Làm hồ sơ kỹ thuật, lên phương án kỹ thuật, phương án giá, bóc tách vật tư Các công việc cấp trên giao

Trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng chuyên sâu các loại van

Làm hồ sơ kỹ thuật, lên phương án kỹ thuật, phương án giá, bóc tách vật tư

Các công việc cấp trên giao

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy Giao tiếp tiếng Anh tốt Am hiểu cad , solidworks

Tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Am hiểu cad , solidworks

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Kí hợp đồng chính thức Tham gia BHXH đầy đủ Thưởng lễ tết, tháng 13, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ... Có chỗ ở cho người ở xa, hỗ trợ ăn trưa, tiền công tác phí khi đi công tác

Kí hợp đồng chính thức

Tham gia BHXH đầy đủ

Thưởng lễ tết, tháng 13, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ...

Có chỗ ở cho người ở xa, hỗ trợ ăn trưa, tiền công tác phí khi đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin