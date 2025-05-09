Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
- Hà Nội: BT5.17 Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm cải tiến, phát triển và nâng cao năng suất Marketing trên Facebook cho team phụ trách.
Theo dõi, quản lý ngân sách và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt về doanh số và CPQC.
Kiếm soát nội dung, chi phí các chiến dịch quảng cáo của cá nhân và từng thành
Xây dựng và điều chỉnh chỉ tiêu KPI cho team theo tháng, quý, năm
Hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo kiến thức Digital Marketing cho nhân viên trong nhóm
Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, mỗi chiến dịch báo cáo kết quả của các hoạt động truyền thông trên kênh Facebook cho trưởng phòng Marketing.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã quản lý chạy ngân sách từ 50tr/tháng trở lên
Có khả năng phân tích số liệu báo cáo
Sử dụng thành thạo các công cụ như Capcut, Canva.. để chỉnh sửa video, hình ảnh hoặc công cụ AI để phục vụ công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
10.000.000 - 25.000.000 VNĐ (có thể cao hơn tùy năng lực)
Lương cứng 8-12 triệu đồng (theo năng lực) + % hoa hồng + Phụ cấp.
Xét review tăng lương: theo hiệu suất công việc hoặc tăng lương định kỳ.
Đóng BHXH khi vào chính thức.
Du lịch thường niên, team building, Year End Party, Sinh nhật bản thân, hiếu, hỉ...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia: tết dương lịch/âm lịch, 30/4, 2/9,...
Thưởng tháng 13, thưởng nóng cuối năm, thưởng ngày lễ tết
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
