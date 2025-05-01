Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Facebook Ads nhắm tới thị trường nước ngoài theo từng mục tiêu kinh doanh.

Xây dựng hệ thống target, tệp khách hàng và chiến lược tối ưu quảng cáo theo từng giai đoạn.

Quản lý, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ nhân sự MKT để đảm bảo KPI chung.

Theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu quả chiến dịch: CPA, CPL, ROI...

Phối hợp cùng team Content, Design, Sale để phát triển nội dung, hình ảnh quảng cáo phù hợp.

Thường xuyên cập nhật xu hướng quảng cáo mới, các thay đổi thuật toán Facebook, thử nghiệm các phương pháp tối ưu mới.

Quản lý ngân sách quảng cáo, tự động điều chỉnh ngân sách ngày theo hiệu quả thực tế.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads, đặc biệt ưu tiên đã từng chạy thị trường Đông Nam Á, Châu Á hoặc quốc tế.

Thành thạo thiết lập chiến dịch quảng cáo, biết cách tối ưu các chỉ số theo mục tiêu cụ thể.

Có kỹ năng đọc – phân tích số liệu quảng cáo, nhanh nhạy trong xử lý dữ liệu và tình huống.

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tư duy nhanh nhạy, máu lửa, chủ động sáng tạo và sẵn sàng chịu trách nhiệm với kết quả.

Ưu tiên ứng viên từng có kinh nghiệm làm ở lĩnh vực FMCG, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm...

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Thưởng nóng: dựa trên hiệu quả chiến dịch, đạt/vượt KPI.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, teamwork máu lửa.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý Marketing tổng hoặc Giám đốc Digital Marketing.

Được đào tạo, cập nhật các kiến thức Digital Marketing hiện đại.

Tham gia Team-building, du lịch, hoạt động gắn kết thường xuyên cùng công ty.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

