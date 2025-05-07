Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động marketing dự án bất động sản để phục vụ công tác kinh doanh, bao gồm:

Xây dựng kế hoạch ngân sách, phân bổ ngân sách theo kênh marketing phù hợp;

Quản lý thực hiện về chất lượng, ngân sách và quá trình triển khai các hoạt động marketing đa phương tiện: truyền thông, digital, tổ chức sự kiện, biển bảng…;

Phối hợp xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp, Agency có liên quan đến hoạt động của Marketing của các dự án bất động sản;

Định kỳ báo cáo, đánh giá, đề xuất điều chỉnh các hoạt động Marketing để tối ưu hiệu quả kế hoạch Marketing đã được phê duyệt.

Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch Marketing cho các dự án bất động sản.

Thu thập thông tin nghiên cứu thị trường, phân tích các thông tin liên quan đến chiến lược Marketing và Marketing đối thủ.

Lập kế hoạch PR - Marketing chi tiết bao gồm các công cụ, hạng mục, cách thức triển khai kèm chi phí theo từng giai đoạn cụ thể.

Nghiên cứu, lựa chọn và đo đếm hiệu quả các công cụ Marketing và cách thức triển khai phù hợp cho từng dự án (online, offline, truyền thông, quảng cáo, in ấn, sự kiện).

Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện (Lễ Kickoff, Lễ mở bán, ….)

Thực hiện các chiến dịch PR-Marketing theo kế hoạch được duyệt

Theo dõi chi phí theo kế hoạch đã được duyệt trong quá trình triển khai

Phối hợp với bộ phận để cập nhật, quản trị hoạt động truyền thông và nội dung website, fanpage để xây dựng thương hiệu công ty hoặc cho từng dự án.

Đưa ra các ý tưởng, đề xuất và tổ chức thực hiện các sự kiện, các tài trợ, giải thưởng làm tăng sự nhận biết về công ty và sản phẩm trên thị trường.

Phối hợp xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp, Agency có liên quan đến hoạt động của Marketing của các dự án bất động sản.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo của lãnh đạo