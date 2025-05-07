Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN

Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động marketing dự án bất động sản để phục vụ công tác kinh doanh, bao gồm:
Xây dựng kế hoạch ngân sách, phân bổ ngân sách theo kênh marketing phù hợp;
Quản lý thực hiện về chất lượng, ngân sách và quá trình triển khai các hoạt động marketing đa phương tiện: truyền thông, digital, tổ chức sự kiện, biển bảng…;
Phối hợp xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp, Agency có liên quan đến hoạt động của Marketing của các dự án bất động sản;
Định kỳ báo cáo, đánh giá, đề xuất điều chỉnh các hoạt động Marketing để tối ưu hiệu quả kế hoạch Marketing đã được phê duyệt.
Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch Marketing cho các dự án bất động sản.
Thu thập thông tin nghiên cứu thị trường, phân tích các thông tin liên quan đến chiến lược Marketing và Marketing đối thủ.
Lập kế hoạch PR - Marketing chi tiết bao gồm các công cụ, hạng mục, cách thức triển khai kèm chi phí theo từng giai đoạn cụ thể.
Nghiên cứu, lựa chọn và đo đếm hiệu quả các công cụ Marketing và cách thức triển khai phù hợp cho từng dự án (online, offline, truyền thông, quảng cáo, in ấn, sự kiện).
Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện (Lễ Kickoff, Lễ mở bán, ….)
Thực hiện các chiến dịch PR-Marketing theo kế hoạch được duyệt
Theo dõi chi phí theo kế hoạch đã được duyệt trong quá trình triển khai
Phối hợp với bộ phận để cập nhật, quản trị hoạt động truyền thông và nội dung website, fanpage để xây dựng thương hiệu công ty hoặc cho từng dự án.
Đưa ra các ý tưởng, đề xuất và tổ chức thực hiện các sự kiện, các tài trợ, giải thưởng làm tăng sự nhận biết về công ty và sản phẩm trên thị trường.
Phối hợp xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp, Agency có liên quan đến hoạt động của Marketing của các dự án bất động sản.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo của lãnh đạo

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học, Cao đẳng;
Kiến thức chuyên ngành: Kinh tế, marketing, truyền thông, báo chí (ưu tiên);
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực Bất động sản;
Kỹ năng:
Kỹ năng quản lý hoạt động Marketing 360 độ
Kỹ năng quản lý ngân sách
Giao tiếp, thuyết trình;
Quan sát, nắm bắt thông tin;
Làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm;
Ngoại ngữ: Đọc, hiểu và giao tiếp tiếng Anh (cơ bản)
Tin học: Sử dụng tốt các phần mềm MS Word/ MS Excel/Power Point/ Outlook;
Tính cách cá nhân:
Trung thực
Chủ động, trách nhiệm
Nhanh nhẹn, linh hoạt
Cẩn thận, tỉ mỉ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ THÀNH TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 271 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

