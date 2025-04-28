Tuyển Trưởng nhóm Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 04 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể theo định hướng phát triển thương hiệu và mục tiêu kinh doanh.
Thiết kế các chiến dịch tích hợp đa kênh (IMC – Integrated Marketing Communications).
Lên kế hoạch phát triển, quản lý fanpage, website & các nền tảng truyền thông khác.
Theo dõi & cập nhật thông tin thị trường về thông tin ngành hàng, đối thủ, khách hàng thông qua các công cụ từ social/desk research.
Điều phối các hoạt động marketing trên các nền tảng: Digital (SEO, Google Ads,Website, Facebook,...), PR, sự kiện, hội chợ, POSM, quảng cáo ngoài trời (OOH)...
Tổ chức các sự kiện dành cho đối tác, khách hàng (Ra mắt sản phẩm mới, Hội nghị khách hàng,
Gặp mặt đối tác...) và đại chúng (Activation, giới thiệu sản phẩm...).
Lên ý tưởng và tổ chức sản xuất các các tư liệu MKT: TVC, Clip, biển bảng, flyer, brochure ...
Phân tích, đánh giá, báo cáo hiệu quả các kênh sau mỗi chiến dịch.
Lập kế hoạch, định hướng nội dung chăm sóc, quản lý, phát triển nội dung cho các kênh sở hữu.
Đưa ra ý tưởng nội dung sáng tạo, phát triển cộng đồng.
Theo dõi, kiểm duyệt nội dung đăng tải.
Lập kế hoạch, báo cáo bài viết website trong tháng (phối hợp với nhóm SEO). Phân công công việc viết nội dung website.
Theo dõi, đo lường hiệu quả các chiến dịch marketing thông qua KPIs: ROI, số lượt tiếp cận, chuyển đổi, chi phí/khách hàng...
Đưa ra các báo cáo định kỳ và đề xuất cải tiến chiến lược.
Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách marketing hiệu quả.
Làm việc với nhà cung cấp, đối tác agency để đảm bảo ngân sách được sử dụng tối ưu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Marketing, truyền thông các trường ĐH Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Thương mại hoặc các trường đại học ở nước ngoài
Ưu tiên các ứng viên kinh nghiệm và chuyên môn về VLXD, sơn sắt thép, gạch, ống nhựa, thiết bị vệ sinh
Có kinh nghiệm triển khai Marketing mix
Có kinh nghiệm 2 năm về Trade Marketing là một lơi thế
Ưu tiên các ứng viên phụ trách Marketing triển khai tại các Tập đoàn lớn
Kỹ năng phân tích đánh giá, nghiên cứu thị trường. Phát triển chiến lược mở rộng kênh bán, phát triển nhận diện điểm bán
Kỹ năng triển khai làm việc nhóm, phối hợp bộ phận phòng ban triển khai chiến dịch
Sử dụng được tiếng Anh trong công việc (nghe, nói, đọc, viết)
Tính tình cẩn thận, chi tiết

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13.
Các khoản phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, year-end party, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết, đồng phục, BHXH, bảo hiểm tai nạn/bảo hiểm sức khỏe/bảo hiểm sức khỏe người thân,...và các khoản phúc lợi khác theo quy chế đã ban hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

