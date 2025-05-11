Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QSC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa OCT3A, KĐT Resco, Phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

1. Quản lý team, đào tạo nhân sự thuộc team Digital.

2. Lập kế hoạch chi phí quảng cáo, quản lý việc setup các chiến dịch quảng cáo facebook ads và quản lý ngân sách quảng cáo theo các kế hoạch được duyệt, trực tiếp triển khai.

3. Chỉnh sửa hình ảnh, video khi cần để thực hiện các chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch của cá nhân và Team

4. Thực hiện các báo cáo đo lường các chỉ số hiệu quả công việc và tối ưu chi phí

5. Chủ động lên ý tưởng và đề xuất content với bộ phận Media để Media thực thi.

Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực marketing, quảng cáo.

Có kiến thức căn bản về Marketing.

Có kiến thức căn bản về kỹ thuật quảng cáo Facebook, Google...

Có kỹ năng cơ bản về Photoshop, edit video.

Có kỹ năng viết content quảng cáo.

Quản lý hiệu suất công việc tốt, làm việc cam kết với mục tiêu đề ra.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QSC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo lương 3p = Lương cơ bản + phụ cấp + Lương KPI + Lương hiệu suất

Lương P1: Lương cơ bản 9.000.000 - 10.000.000 trở lên + 1tr phụ cấp

Lương p2: Theo hiệu suất cv: 2.000.000 - 3.000.000

Lương P3: Theo doanh thu KPI

Sử dụng miễn phí Teabreak mỗi ngày: Cafe, trà, bánh kẹo, hoa quả....

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT sau 2 tháng làm việc theo quy định của Luật lao động & Công ty.

Hưởng các chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật lao động & Công ty.

Thưởng lễ, tết, quà tháng, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13, theo quy định

Được công ty hỗ trợ chi phí tham gia các khóa học về phát triển bản thân, phát triển chuyên môn liên quan tới công việc.

Liên hoan, vui chơi định kì.

Du lịch, nghỉ dưỡng do công ty tổ chức.

Được tặng cổ phần ưu đãi dành cho nhân sự xuất sắc và gắn bó.

