Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ RNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu
Địa điểm: Khu Đô Thị Xuân Phương Tasco, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Kinh nghiệm: 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Đô Thị Xuân Phương Tasco, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

Quản lý ngân sách marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phát triển và quản lý các kênh marketing, bao gồm website, mạng xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến và truyền thông.

Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện và hoạt động marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng.

Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến.

Quản lý và hướng dẫn đội ngũ marketing, phân công nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ công việc.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing.

Theo dõi và phân tích các chỉ số KPI liên quan đến marketing, báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo.

Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về xu hướng marketing mới, công nghệ và phương pháp tiếp thị hiệu quả.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý marketing trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc thương mại điện tử.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online và offline, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing, Quảng cáo truyền hình, báo chí...

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập kế hoạch tốt.

Kỹ năng quản lý dự án, quản lý thời gian và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.

Am hiểu về thị trường Việt Nam và hành vi người tiêu dùng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ RNI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

