Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sảnh thương mại R2, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hướng đến mục tiêu chuyển đổi (đăng ký, để lại thông tin, mua hàng…).

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

Thiết kế và xây dựng landing page phù hợp với từng chiến dịch bằng công cụ có sẵn.

Thiết kế và xây dựng landing page

Chủ động lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo phù hợp với từng chiến dịch chuyển đổi.

lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo

Theo dõi, phân tích các chỉ số quan trọng: CTR, CPC, CPL, CVR, ROAS,... từ các chiến dịch để đưa ra hướng tối ưu.

phân tích các chỉ số

Có khả năng tự xây dựng và quản lý team (1–3 người), đảm bảo tiến độ và kết quả chiến dịch.

Có khả năng tự xây dựng và quản lý team

Báo cáo hiệu quả chiến dịch định kỳ cho quản lý/ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm chạy quảng cáo chuyển đổi

Tốt nghiệp THPT trở lên

Có laptop cá nhân

Biết đọc hiểu các chỉ số quảng cáo và biết cách phân tích để tối ưu

đọc hiểu các chỉ số quảng cáo

Biết thiết kế landing page

Tư duy logic, nhanh nhạy với số liệu, sáng tạo

Trung thực, chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Kỹ năng Nghiên cứu: thị trường, đối thủ...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 đồng + Phụ cấp + Hoa hồng % theo doanh số + Hoa hồng % đội nhóm + Thưởng nóng (nếu có) (Thu nhập upto 50 triệu)

Lương cứng: 10.000.000 đồng + Phụ cấp + Hoa hồng % theo doanh số + Hoa hồng % đội nhóm + Thưởng nóng (nếu có)

(Thu nhập upto 50 triệu)

Phụ cấp thâm niên, chuyên cần, BHXH… theo chính sách công ty

Thưởng các ngày lễ Tết: 30/04 - 01/05, Tết Dương lịch, quà Trung Thu….Thưởng tháng 13

Phụ cấp gửi xe

Môi trường năng động ,trẻ trung, máu lửa, nhiệt huyết

Du lịch 1-> 2 lần / năm, các hoạt động teambuilding, teamwork, trà sữa, đá bóng hàng tuần/ tháng

Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nội bộ và bên ngoài thường niên để phát triển bản thân và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin