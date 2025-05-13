Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Trưởng nhóm Marketing

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sảnh thương mại R2, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hướng đến mục tiêu chuyển đổi (đăng ký, để lại thông tin, mua hàng…).
Thiết kế và xây dựng landing page phù hợp với từng chiến dịch bằng công cụ có sẵn.
Chủ động lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo phù hợp với từng chiến dịch chuyển đổi.
Theo dõi, phân tích các chỉ số quan trọng: CTR, CPC, CPL, CVR, ROAS,... từ các chiến dịch để đưa ra hướng tối ưu.
Có khả năng tự xây dựng và quản lý team (1–3 người), đảm bảo tiến độ và kết quả chiến dịch.
Báo cáo hiệu quả chiến dịch định kỳ cho quản lý/ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm chạy quảng cáo chuyển đổi
Tốt nghiệp THPT trở lên
Có laptop cá nhân
Biết đọc hiểu các chỉ số quảng cáo và biết cách phân tích để tối ưu
Biết thiết kế landing page
Tư duy logic, nhanh nhạy với số liệu, sáng tạo
Trung thực, chủ động, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
Kỹ năng Nghiên cứu: thị trường, đối thủ...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 đồng + Phụ cấp + Hoa hồng % theo doanh số + Hoa hồng % đội nhóm + Thưởng nóng (nếu có) (Thu nhập upto 50 triệu)
Phụ cấp thâm niên, chuyên cần, BHXH… theo chính sách công ty
Thưởng các ngày lễ Tết: 30/04 - 01/05, Tết Dương lịch, quà Trung Thu….Thưởng tháng 13
Phụ cấp gửi xe
Môi trường năng động ,trẻ trung, máu lửa, nhiệt huyết
Du lịch 1-> 2 lần / năm, các hoạt động teambuilding, teamwork, trà sữa, đá bóng hàng tuần/ tháng
Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nội bộ và bên ngoài thường niên để phát triển bản thân và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

