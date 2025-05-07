Tuyển Trưởng nhóm Marketing Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận và học hỏi quy trình sản xuất bài giảng số hiện tại từ đối tác thứ 3: SCORM, Animation, LMS, quay dựng video, thiết kế slide, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

- Trực tiếp tham gia sản xuất:

+Thiết kế và phát triển bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM.

+ Xây dựng animation đơn giản minh họa cho nội dung học.

+ Biên tập và dựng video bài giảng cho giảng viên (có hỗ trợ quay hình).

+ Thiết kế slide (PPT) sinh động, chuyên nghiệp.

+ Soạn và cập nhật câu hỏi trắc nghiệm lên hệ thống LMS.

- Vận hành hệ thống LMS:

+ Đưa bài giảng lên LMS, test trải nghiệm học viên.

+ Quản lý dữ liệu bài giảng, cập nhật và bảo trì nội dung định kỳ.

- Hỗ trợ giảng viên:

+ Hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống.

+ Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng bài giảng, giao diện, trải nghiệm học tập.

+ Tham gia xây dựng quy trình chuẩn sản xuất và quản lý bài giảng E-learning nội bộ của Đại học Đại Nam.