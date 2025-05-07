Tuyển Trưởng nhóm Marketing Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Trường Đại học Đại Nam
- Hà Nội: Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận và học hỏi quy trình sản xuất bài giảng số hiện tại từ đối tác thứ 3: SCORM, Animation, LMS, quay dựng video, thiết kế slide, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.
- Trực tiếp tham gia sản xuất:
+Thiết kế và phát triển bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM.
+ Xây dựng animation đơn giản minh họa cho nội dung học.
+ Biên tập và dựng video bài giảng cho giảng viên (có hỗ trợ quay hình).
+ Thiết kế slide (PPT) sinh động, chuyên nghiệp.
+ Soạn và cập nhật câu hỏi trắc nghiệm lên hệ thống LMS.
- Vận hành hệ thống LMS:
+ Đưa bài giảng lên LMS, test trải nghiệm học viên.
+ Quản lý dữ liệu bài giảng, cập nhật và bảo trì nội dung định kỳ.
- Hỗ trợ giảng viên:
+ Hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống.
+ Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng bài giảng, giao diện, trải nghiệm học tập.
+ Tham gia xây dựng quy trình chuẩn sản xuất và quản lý bài giảng E-learning nội bộ của Đại học Đại Nam.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trường Đại học Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
