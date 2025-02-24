Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHARME PERFUME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHARME PERFUME
- Hồ Chí Minh: 311 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý hoạt động kinh doanh Online:
• Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích số liệu, đề xuất giải pháp đảm bảo KPI team online.
• Thực hiện các thay đổi, cải tiến cần thiết để tăng hiệu quả công việc.
• Xây dựng các quy trình bán hàng, kịch bản tư vấn, kịch bản telesale phù hợp nhằm đạt doanh thu.
• Phối hợp với các team liên quan đảm bảo hành trình khách hàng từ tiếp cận đến chốt đơn.
• Kết nối với các bên thứ ba nhằm tối ưu hóa hoạt động sale online (Zalo OA).
Quản lý nhân sự team Online:
• Quản lý, sắp xếp, đảm bảo nhân viên tuân thủ quy định công ty.
• Tuyển dụng, đào tạo, vận hành đội ngũ nhân viên sales online.
• Giải quyết tình huống nhanh chóng, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng.
• Đảm bảo nhân sự nắm vững kiến thức sản phẩm, kỹ năng CSKH qua chatbot, email, điện thoại...
• Theo dõi KPI từng cá nhân trong team để đề ra chiến lược hỗ trợ phù hợp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kiến thức sâu về các kênh bán hàng trực tuyến.
• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân viên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHARME PERFUME Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHARME PERFUME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
