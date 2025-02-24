Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CHARME PERFUME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Quản lý hoạt động kinh doanh Online:

• Lập kế hoạch kinh doanh, phân tích số liệu, đề xuất giải pháp đảm bảo KPI team online.

• Thực hiện các thay đổi, cải tiến cần thiết để tăng hiệu quả công việc.

• Xây dựng các quy trình bán hàng, kịch bản tư vấn, kịch bản telesale phù hợp nhằm đạt doanh thu.

• Phối hợp với các team liên quan đảm bảo hành trình khách hàng từ tiếp cận đến chốt đơn.

• Kết nối với các bên thứ ba nhằm tối ưu hóa hoạt động sale online (Zalo OA).

Quản lý nhân sự team Online:

• Quản lý, sắp xếp, đảm bảo nhân viên tuân thủ quy định công ty.

• Tuyển dụng, đào tạo, vận hành đội ngũ nhân viên sales online.

• Giải quyết tình huống nhanh chóng, tạo trải nghiệm tốt cho khách hàng.

• Đảm bảo nhân sự nắm vững kiến thức sản phẩm, kỹ năng CSKH qua chatbot, email, điện thoại...

• Theo dõi KPI từng cá nhân trong team để đề ra chiến lược hỗ trợ phù hợp.