Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sadora - Số 2, đường 13, phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động marketing thương hiệu và marketing bán hàng

Triển khai các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, chương trình chăm sóc khách hàng theo thương hiệu

Quản trị kế hoạch ngân sách, kiểm soát hiệu quả chi phí marketing

Ban hành định hướng, quy chuẩn hoạt động marketing, tài liệu marketing theo phân khúc sản phẩm, thương hiệu

Sản xuất tư liệu marketing và kiểm soát truyền thông marketing; biên soạn các tài liệu marketing theo thương hiệu

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Truyền thông

Có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Marketing/ Marketing tổng hợp, ưu tiên trong lĩnh vực ô tô

Nắm vững chuyên môn marketing thương hiệu, bán hàng, truyền thông, CRM,... Khả năng triển khai hiệu quả digital marketing, các kênh social media

Khả năng lập và quản trị kế hoạch, ngân sách marketing, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing/CSKH

Hiểu biết về các công cụ hỗ trợ công tác Marketing. Ứng dụng CNTT & Chuyển đổi số

Tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng biên – phiên dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

