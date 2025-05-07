Tuyển Trưởng nhóm Marketing công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
- Hồ Chí Minh: 152/2/14 Nguyễn văn Khối, Phường 9, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ SEO cho team marketing.
Theo dõi, quản lý nội dung quảng bá trên các nền tảng: website, mạng xã hội, diễn đàn.
Định hướng từ khóa, hình ảnh sản phẩm và đảm bảo chất lượng nội dung truyền thông.
Phối hợp các phòng ban để phát triển nội dung quảng bá sản phẩm, dự án.
Giám sát hiệu quả SEO, báo cáo định kỳ kết quả và đề xuất cải tiến.
Cập nhật thông tin thị trường, phát triển ý tưởng nội dung bài viết.
Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp quản lý và ban lãnh đạo..
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng quản lý team, lập kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động SEO, truyền thông.
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp liên phòng ban.
Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.
Thưởng sinh nhật và tham gia du lịch hàng năm
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
