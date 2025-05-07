Tuyển Trưởng nhóm Marketing công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152/2/14 Nguyễn văn Khối, Phường 9, Gò Vấp, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ SEO cho team marketing.
Theo dõi, quản lý nội dung quảng bá trên các nền tảng: website, mạng xã hội, diễn đàn.
Định hướng từ khóa, hình ảnh sản phẩm và đảm bảo chất lượng nội dung truyền thông.
Phối hợp các phòng ban để phát triển nội dung quảng bá sản phẩm, dự án.
Giám sát hiệu quả SEO, báo cáo định kỳ kết quả và đề xuất cải tiến.
Cập nhật thông tin thị trường, phát triển ý tưởng nội dung bài viết.
Thực hiện các công việc khác theo phân công từ cấp quản lý và ban lãnh đạo..

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc chuyên môn marketing từ 3 năm trở lên.
Có khả năng quản lý team, lập kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động SEO, truyền thông.
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp liên phòng ban.

Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.
Thưởng sinh nhật và tham gia du lịch hàng năm
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 152/2/14 Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp

Khu Vực

