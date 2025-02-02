Tuyển Trưởng nhóm Marketing ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

- Lên chiến lược marketing tổng thể. Chạy MKT online và offline.

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu hành vi khách hàng để đưa ra các chiến lược thích hợp với từng thời điểm

- Hoạch định triển khai kế hoạch Marketing theo mục tiêu + ngân sách (hàng tháng/quý/năm) và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh/KPI

- Xây dựng các công cụ đo lường hiệu quả hoạt động Marketing & hiệu quả công việc của bộ phận

- Xây dựng & tuyển dụng đội ngũ marketing

- Triển khai và quản lý nhận diện thương hiệu trong các thiết kế, hình ảnh sản phẩm

- Chịu trách nhiệm điều hành, phân công, giám sát các hoạt động Marketing, truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu

- Cập nhật xu hướng, đề xuất các ý tưởng mới mang tính sáng tạo cho các chiến dịch Marketing của công ty.

- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc quảng bá, vận hành các sản phẩm của công ty

- Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động MKT theo định kỳ và từng chiến dịch cụ thể

- Các công việc khác phát sinh theo sự phân công của cấp trên.