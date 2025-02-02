Tuyển Trưởng nhóm Marketing ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại ALC CORPORATION
- Hồ Chí Minh: Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
- Lên chiến lược marketing tổng thể. Chạy MKT online và offline.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu hành vi khách hàng để đưa ra các chiến lược thích hợp với từng thời điểm
- Hoạch định triển khai kế hoạch Marketing theo mục tiêu + ngân sách (hàng tháng/quý/năm) và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh/KPI
- Xây dựng các công cụ đo lường hiệu quả hoạt động Marketing & hiệu quả công việc của bộ phận
- Xây dựng & tuyển dụng đội ngũ marketing
- Triển khai và quản lý nhận diện thương hiệu trong các thiết kế, hình ảnh sản phẩm
- Chịu trách nhiệm điều hành, phân công, giám sát các hoạt động Marketing, truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu
- Cập nhật xu hướng, đề xuất các ý tưởng mới mang tính sáng tạo cho các chiến dịch Marketing của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc quảng bá, vận hành các sản phẩm của công ty
- Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động MKT theo định kỳ và từng chiến dịch cụ thể
- Các công việc khác phát sinh theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing Team Leader hoặc cao hơn
-Có kiến thức chuyên môn về content, Truyền thông, Marketing.
-Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý đội nhóm, phân chia công việc.
Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
-Xe đưa rước
-Cơm trưa, thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ALC CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
