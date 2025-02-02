Tuyển Trưởng nhóm Marketing ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

ALC CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
ALC CORPORATION

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại ALC CORPORATION

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

- Lên chiến lược marketing tổng thể. Chạy MKT online và offline.
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu hành vi khách hàng để đưa ra các chiến lược thích hợp với từng thời điểm
- Hoạch định triển khai kế hoạch Marketing theo mục tiêu + ngân sách (hàng tháng/quý/năm) và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh/KPI
- Xây dựng các công cụ đo lường hiệu quả hoạt động Marketing & hiệu quả công việc của bộ phận
- Xây dựng & tuyển dụng đội ngũ marketing
- Triển khai và quản lý nhận diện thương hiệu trong các thiết kế, hình ảnh sản phẩm
- Chịu trách nhiệm điều hành, phân công, giám sát các hoạt động Marketing, truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu
- Cập nhật xu hướng, đề xuất các ý tưởng mới mang tính sáng tạo cho các chiến dịch Marketing của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc quảng bá, vận hành các sản phẩm của công ty
- Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động MKT theo định kỳ và từng chiến dịch cụ thể
- Các công việc khác phát sinh theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.
-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing Team Leader hoặc cao hơn
-Có kiến thức chuyên môn về content, Truyền thông, Marketing.
-Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý đội nhóm, phân chia công việc.

Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

-Bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe hàng năm
-Xe đưa rước
-Cơm trưa, thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ALC CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ALC CORPORATION

ALC CORPORATION

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Bên cạnh Trạm thu phí cầu Phú Mỹ)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

