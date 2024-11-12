Tuyển Brand Marketing Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Tức Mặc., Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Hoạch định chiến lược Kinh doanh và Marketing theo định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo

Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing & đề ra biện pháp triển khai thực hiện phát triển thương hiệu

Xây dựng Kế hoạch Marketing (tháng, quý, năm) nhằm đảm bảo hình ảnh, phát triển thương hiệu và tạo sự khác biệt

Xây dựng nội dung và quản lý nội dung trên các trang mạng xã hội, website, landing page của các thương hiệu. Chịu trách nhiệm về hình ảnh của thương hiệu trên tất cả các phương tiện truyền thông, hình ảnh cả kênh online và ofline

Quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của nhân sự Marketing, phân công công việc cho nhân sự cấp dưới.

Phối hợp với các phòng ban để triển khai kế hoạch Marketing

Thực hiện các báo cáo & các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/ Kinh doanh/ Truyền thông;

Sáng tạo, có khả năng nắm bắt thị trường.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên yêu thích và có kinh nghiệm trong ngành F&B.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Kỹ năng đào tạo, tổ chức, lập kế hoạch, quản lý áp lực công việc và báo cáo.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường F&B năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Tăng lương, thưởng hàng năm dựa trên năng lực, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Hưởng đầy đủ chế độ phụ cấp ăn trưa, BHXH, nghỉ lễ Tết, phép năm, voucher sinh nhật, hiếu hỉ.

Hưởng chế độ đãi ngộ riêng cho cấp Quản lý

Thu nhập: Từ 20,000,000 hoặc thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 Thứ 2 - Thứ 7

Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh

