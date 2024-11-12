Tuyển Brand Marketing Công ty Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Hoạch định chiến lược Kinh doanh và Marketing theo định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo
Đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing & đề ra biện pháp triển khai thực hiện phát triển thương hiệu
Xây dựng Kế hoạch Marketing (tháng, quý, năm) nhằm đảm bảo hình ảnh, phát triển thương hiệu và tạo sự khác biệt
Xây dựng nội dung và quản lý nội dung trên các trang mạng xã hội, website, landing page của các thương hiệu. Chịu trách nhiệm về hình ảnh của thương hiệu trên tất cả các phương tiện truyền thông, hình ảnh cả kênh online và ofline
Quản lý, thực hiện và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của nhân sự Marketing, phân công công việc cho nhân sự cấp dưới.
Phối hợp với các phòng ban để triển khai kế hoạch Marketing
Thực hiện các báo cáo & các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, có khả năng nắm bắt thị trường.
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên yêu thích và có kinh nghiệm trong ngành F&B.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực.
Kỹ năng đào tạo, tổ chức, lập kế hoạch, quản lý áp lực công việc và báo cáo.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương, thưởng hàng năm dựa trên năng lực, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.
Hưởng đầy đủ chế độ phụ cấp ăn trưa, BHXH, nghỉ lễ Tết, phép năm, voucher sinh nhật, hiếu hỉ.
Hưởng chế độ đãi ngộ riêng cho cấp Quản lý
Thu nhập: Từ 20,000,000 hoặc thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 Thứ 2 - Thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phúc Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
