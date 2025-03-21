Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng kế hoạch đảm bảo mục tiêu và phát triển các hệ thống kênh Digital Marketing (Nền tảng chủ yếu: Facebook và Tiktok)

Truyền thông các dịch vụ dựa trên sự nghiên cứu khảo sát thị trường.

Hỗ trợ quản lý hoạt động tổng thể của bộ phận Marketing: Phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc các team thực hiện công việc được giao theo mục tiêu

Bám sát triển khai và báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động marketing theo tuần, tháng, quý, năm.

Thực hiện các công việc khác theo định hướng công ty.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Độ tuổi: Sinh năm từ 1999 tới 1994

Tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành: Truyền thông báo chí, Marketing, quan hệ công chúng … hoặc các chuyên ngành liên quan.

Am hiểu về xây dựng thương hiệu trên nền tảng số và digital marketing

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí trưởng nhóm marketing hoặc vị trí tương đương .

Có kinh nghiệm quản lý 2 team (media và ads) hoặc phòng từ 10 nhân sự trở lên

2 team (media và ads)

Có kinh nghiệm lên kế hoạch phục vụ truyền thông thương hiệu và sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt, nghỉ 1 thứ 7 trong tuần thứ 2 của tháng.

Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ,... theo luật lao động hiện hành, các ngày lễ tết, 8/3, 20/10, sinh nhật….

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, chế độ BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật,...: hưởng tiền mặt và ngày nghỉ.

Du lịch, team building hàng năm.

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin