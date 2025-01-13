Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Ô Tô Hyundai Thành Công Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng, cập nhật và phổ biến, giám sát các bộ phận thực hiện quy chế, quy trình về mua sắm hàng

hóa, dịch vụ trong Công ty.

- Triển khai hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của các bộ phận trong Công ty theo quy

chế, quy trình về mua sắm hàng hóa, dịch vụ:

+ Xác nhận nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các Bộ phận tại Công ty;

+ Tổng hợp nhu cầu mua sắm và xây dựng kế hoạch mua sắm hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ hoạt động của Công

ty trong kỳ;

+ Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp;

+ Đàm phán và ký kết hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ với các nhà cung cấp;

+ Tiếp nhận hàng hóa và theo dõi các nhà cung cấp thực hiện dịch vụ;

+ Tổng hợp hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán;

+ Định kỳ triển khai đánh giá chất lượng và hiệu quả của các nhà cung cấp của Công ty.

- Tham gia tổ chức các chương trình, sự kiện, hội nghị, hoạt động của Công ty, bao gồm các chương trình, sự

kiện, hội nghị, hoạt động do Bộ phận Hành chính – Nhân sự chủ trì hoặc phối hợp với bộ phận khác.