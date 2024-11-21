Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thúc đẩy, hỗ trợ nhân viên trong team hoàn thành target doanh thu
Tìm kiếm sản phẩm phù hợp và và up sản phẩm đó lên các kênh quảng bá.
Đề xuất các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số kênh zalo khách vip
Giám sát các phản hồi xấu của khách đối với nhân viên tư vấn trong team và lên phương án xử lý
Lập các báo cáo hàng ngày quan trọng: các báo cáo doanh số, hàng hoàn, các chỉ số trong hoạt động bán hàng.
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale ít nhất 1 năm trở lên
Có kinh nghiệm lead team từ 1 năm trở lên
Tốt nghiệp đại học
Có khả năng chịu đựng áp lực công việc, có hiểu biết thời trang, có khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định 8-10 triệu + lương KPI hiệu suất + thưởng khi đạt target doanh số. Tổng thu nhập dao động từ 10-15 triệu đồng/ tháng.
Review lương 6 tháng- 1 năm/ lần
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng Kinh doanh online
Công ty trẻ, phát triển nhanh nên được học hỏi, đào tạo và trao quyền chủ động trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

