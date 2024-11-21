Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thúc đẩy, hỗ trợ nhân viên trong team hoàn thành target doanh thu

Tìm kiếm sản phẩm phù hợp và và up sản phẩm đó lên các kênh quảng bá.

Đề xuất các chương trình nhằm thúc đẩy doanh số kênh zalo khách vip

Giám sát các phản hồi xấu của khách đối với nhân viên tư vấn trong team và lên phương án xử lý

Lập các báo cáo hàng ngày quan trọng: các báo cáo doanh số, hàng hoàn, các chỉ số trong hoạt động bán hàng.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale ít nhất 1 năm trở lên

Có kinh nghiệm lead team từ 1 năm trở lên

Tốt nghiệp đại học

Có khả năng chịu đựng áp lực công việc, có hiểu biết thời trang, có khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định 8-10 triệu + lương KPI hiệu suất + thưởng khi đạt target doanh số. Tổng thu nhập dao động từ 10-15 triệu đồng/ tháng.

Review lương 6 tháng- 1 năm/ lần

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng Kinh doanh online

Công ty trẻ, phát triển nhanh nên được học hỏi, đào tạo và trao quyền chủ động trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

