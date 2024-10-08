Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10, tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung cho chương trình podcast VnExpress được giao và phối hợp thực hiện podcast thời sự khu vực Hà Nội. Trao đổi cùng team sản xuất và lãnh đạo ban để lên ý tưởng cho các chương trình được phân công, hướng dẫn phóng viên triển khai, giám sát quá trình thực hiện. Xây dựng, đào tạo đồng thời điều hành và quản lý nhân sự podcast Hà Nội. Phát triển độc giả ở chương trình/lĩnh vực phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên. Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, kinh nghiệm làm podcast Có kinh nghiệm ở vị trí Quản lý ban/chuyên mục là một lợi thế Có kiến thức, hiểu biết về một hoặc nhiều mảng nội dung thời sự/sức khoẻ/giáo dục/kinh doanh... Tư duy tốt Hiểu biết về podcast Kỹ năng dẫn dắt trực tiếp tốt; phỏng vấn, giao tiếp tốt. Xây dựng nguồn tin tốt Khả năng làm việc với cường độ cao, có trách nhiệm trong công việc

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn (Thu nhập bình quân từ 15 – 17 tháng/năm) Thưởng tháng 13 Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng) Thưởng theo hiệu quả công việc Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm) Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1,2 – 1,5 triệu/tháng) Hỗ trợ trang phục (5 triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty. Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân (bảo hiểm cao cấp FPT care) Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng. Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin