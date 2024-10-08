Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY
- Hà Nội: Tầng 10, tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung cho chương trình podcast VnExpress được giao và phối hợp thực hiện podcast thời sự khu vực Hà Nội.
Trao đổi cùng team sản xuất và lãnh đạo ban để lên ý tưởng cho các chương trình được phân công, hướng dẫn phóng viên triển khai, giám sát quá trình thực hiện.
Xây dựng, đào tạo đồng thời điều hành và quản lý nhân sự podcast Hà Nội.
Phát triển độc giả ở chương trình/lĩnh vực phụ trách.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên. Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, kinh nghiệm làm podcast
Có kinh nghiệm ở vị trí Quản lý ban/chuyên mục là một lợi thế
Có kiến thức, hiểu biết về một hoặc nhiều mảng nội dung thời sự/sức khoẻ/giáo dục/kinh doanh...
Tư duy tốt
Hiểu biết về podcast
Kỹ năng dẫn dắt trực tiếp tốt; phỏng vấn, giao tiếp tốt.
Xây dựng nguồn tin tốt
Khả năng làm việc với cường độ cao, có trách nhiệm trong công việc
Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thu nhập xứng đáng và hấp dẫn (Thu nhập bình quân từ 15 – 17 tháng/năm)
Thưởng tháng 13
Thưởng sinh nhật VnExpress (1/2 tháng)
Thưởng theo hiệu quả công việc
Chế độ nghỉ mát hàng năm (từ 4 - 6 triệu/năm)
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại (1,2 – 1,5 triệu/tháng)
Hỗ trợ trang phục (5 triệu/năm), laptop: theo quy định của công ty.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và người thân (bảo hiểm cao cấp FPT care)
Chính sách đào tạo nâng cao tiếng Anh, nghiệp vụ, kỹ năng.
Các hoạt động ngoại khóa Teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
