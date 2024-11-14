Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Vsip Phù Chẩn Từ Sơn Bắc ninh, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giám sát hàng hóa và các hoạt động của kho nhằm đảm bảo thời gian xuất nhập hàng hóa
Giám sát xuất, nhập, tồn của hàng hóa chính xác về số lượng, loại hàng, hình,...
Thực thi công tác kiểm kê theo định kì, đối chiếu và điều chỉnh dữ liệu tồn kho
Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo và quản lý đội ngũ lao động chính thức và thời vụ
Thực hiện các báo cáo định kỳ: ngày, tuần, tháng và quý
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về vận hành kho phân loại
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế
Có kinh nghiệm về quản lý đội nhóm
Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập
Kinh nghiệm về việc quản lý, xử lý và phân tích số liệu
Có khả năng làm việc theo ca
Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm
Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt
Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn
Cấp laptop riêng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
