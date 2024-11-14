Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Vsip Phù Chẩn Từ Sơn Bắc ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giám sát hàng hóa và các hoạt động của kho nhằm đảm bảo thời gian xuất nhập hàng hóa
Giám sát xuất, nhập, tồn của hàng hóa chính xác về số lượng, loại hàng, hình,...
Thực thi công tác kiểm kê theo định kì, đối chiếu và điều chỉnh dữ liệu tồn kho
Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo và quản lý đội ngũ lao động chính thức và thời vụ
Thực hiện các báo cáo định kỳ: ngày, tuần, tháng và quý
Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về vận hành kho phân loại
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế
Có kinh nghiệm về quản lý đội nhóm
Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập
Kinh nghiệm về việc quản lý, xử lý và phân tích số liệu
Có khả năng làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp
Phụ cấp ăn trưa, điện thoại
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm
Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt
Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn
Cấp laptop riêng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

