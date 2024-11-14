Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Vsip Phù Chẩn Từ Sơn Bắc ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giám sát hàng hóa và các hoạt động của kho nhằm đảm bảo thời gian xuất nhập hàng hóa

Giám sát xuất, nhập, tồn của hàng hóa chính xác về số lượng, loại hàng, hình,...

Thực thi công tác kiểm kê theo định kì, đối chiếu và điều chỉnh dữ liệu tồn kho

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo và quản lý đội ngũ lao động chính thức và thời vụ

Thực hiện các báo cáo định kỳ: ngày, tuần, tháng và quý

Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về vận hành kho phân loại

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế

Có kinh nghiệm về quản lý đội nhóm

Nhanh nhẹn và có khả năng làm việc độc lập

Kinh nghiệm về việc quản lý, xử lý và phân tích số liệu

Có khả năng làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương, phụ cấp

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại

Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất cuối năm

Được cấp trang thiết bị phục vụ công việc

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt

Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, thăng tiến theo năng lực

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, giúp đỡ

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Cấp laptop riêng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.