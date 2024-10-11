Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Quản trị nhân sự. 1.1 Công tác tuyển dụng, đào tạo và truyền thông nội bộ:

- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của Công ty; Lập kế hoạch tuyển dụng tháng/quý/năm;

- Xây dựng chính sách tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng, các bài test ứng viên; - Tham gia tổ chức truyền thông nội bộ, văn hóa công ty 1.2 Xây dựng các chế độ tiền lương và phúc lợi:

- Xây mới, duy trì và không ngừng cải tiến các chính sách nhân sự về lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo, phát triển, tuyển dụng, ... nhằm mang đến một môi trường làm việc ngày càng tốt hơn;

- Xây dựng chính sách thăng tiến giữ chân nhân tài và thay thế nhân sự để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tư vấn cũng như giải quyết tất cả các vấn đề về nhân sự ở tất cả các phòng ban, bộ phận

- Kiểm soát và quản lý tất cả các hoạt động đánh giá nhân viên định kỳ tháng/quý/quý/năm,khen thường, kỷ luật.

1.3 Thực hiện xây dựng Quy trình quy định và quan hệ lao động

- Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây mới, duy trì hệ thống các qui chế, qui trình, qui định của Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy

- Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban giám đốc và người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự.

- Giải quyết các tranh chấp, xung đột nội bộ, xây dựng văn hóa lành mạnh, từ đó góp phần làm tăng năng suất lao động và hạn chế sự tối đa vi phạm kỷ luật lao động;

- Tham mưu cho lãnh đạo luật lao động, luật bảo hiểm theo luật hiện hành của nhà nước Việt Nam.

2. Quản trị về hành chính: 2.1 Công tác văn thư lưu trữ:

- Thực hiện và quản lý các văn bản đi, các văn bản đến theo đúng chế độ quy định của công tác văn thư;

- Xây dựng biểu mẫu và kiểm soát văn bản theo đúng quy định hiện hành;

- Quản lý dấu pháp lý và dấu chức danh của Công ty.

- Tổ chức thực hiện, hướng dẫn lưu trữ tài liệu, công văn, hợp đồng toàn Công ty.

2.2 Quản lý chi phí.

- Theo dõi chi phí thường xuyên, chi phí phát sinh thuộc phòng HCNS quản lý hàng tháng tại Công ty;

- Xây dựng định mức chi phí văn phòng và các loại chi phí khác; - Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan. - Tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên các bạn sinh năm 1990 – 1995 và đã từng làm các công ty doanh nghiệm về thực phẩm

- Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng phục vụ cho công việc.

- Giao tiếp tốt, khả năng lãnh đạo tốt. Mạnh mẽ, linh hoạt , cá tính và có khả năng xử lí nhiều tình huống khác nhau.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng (20 - 30 triệu) + thưởng + trợ cấp (gửi xe, điện thoại)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN , nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty

- Cơ hội thăng tiến cao

- Nghỉ mát hàng năm, nghỉ phép 12 ngày trong năm

- Thoải mái đưa ra ý tưởng, triển khai ý tưởng của bản thân

- Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân

- Được phát huy tối đa năng lực của bản thân. Đặc biệt có cơ hội thăng tiến và thu nhập phù hợp tùy vào chuyên môn hoặc khả năng quản lý

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (8h15 – 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin