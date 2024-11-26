Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 35 Triệu

Mức lương 28 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên, Ân Thi, Quận Long Biên

TRƯỞNG PHÒNG HCNS - MẠNH VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG & TUYỂN DỤNG (Chủ yếu tuyển: Sales thị trường Quốc tế và Công nhân ở Ân Thi).

1.Địa điểm làm việc: Chọn 1 trong 3:

+ Làm tại Văn phòng Hà Nội ( 548 Nguyễn Văn Cừ)

+ làm tại Nhà máy Sản xuất (Xã Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên)

+ Linh hoạt 2 nơi VPHN & Nhà máy (Công ty có xe đưa đón)

2. Thời gian làm việc: Làm từ thứ 2 đến Thứ 7, từ 8h - 17h. Nghỉ Chủ nhật.

3.MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tư vấn về Quản trị nhân sự, quản trị hệ thống cho Ban Tổng giám đốc

- Xây dựng, cải tiến, hoàn thiện liên tục quy trình, chính sách nhân sự

- Triển khai đánh giá nhân sự theo ASK

- Vận hành hệ thống đánh giá KPI

-Triển khai các giải pháp Tuyển dụng, thu hút, giữ chân nhằm đảm bảo nhân sự cho hoạt động SX và Kinh doanh

-Triển khai các giải pháp

- Xây dựng hệ thống Đào tạo. Đào tạo một số kỹ năng cho CBCNV

- Tham gia Kiểm soát hệ thống quản trị của công ty

- Triển khai các hoạt động xây dựng văn hoá doanh nghiệp

- Vận hành các nghiệm vụ chuyên môn trong Phòng HCNS

Nữ, 33 - 40 tuổi, trên 5 năm Kinh nghiệm làm Trưởng phòng Nhân sự

Tinh thần sẵn sàng cao (theo đuổi mục tiêu, hành động đến cùng, sẵn sàng OT)

Từng làm môi trường liên quan về Sản xuất

Có hiểu biết về Quản trị Hệ thống

Có thế mạnh về Tuyển dụng.

Thu nhập: từ 28 -35 triệu đồng/ tháng

Thưởng lương tháng thứ 13, 14, 15 (tùy vào năng lực)

Thưởng cổ phiếu ESOP

Thưởng Quản lý xuất sắc, thưởng nhóm xuất sắc, du lịch trong và nước ngoài.

Thưởng các ngày lễ tết, ... trong năm.

Thưởng ngày thành lập Công ty (18/08 hàng năm).

Thưởng lao động tiên tiến/ xuất sắc từ 10-15 triệu đồng/ nhân sự.

Thưởng thâm niên lên đến gần 2 triệu đồng/ nhân sự.

Thưởng gắn kết 2 triệu đồng/ nhân sự

Thưởng sáng kiến cải tiến lên đến 50 triệu đồng/ cải tiến.

Tham gia BHXH, Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế cho Cán bộ quản lý.

Học bổng dành cho con CBCNV

Hỗ trợ tiền tàu xe cho CBCNV ở xa về quê ăn tết

Quỹ hỗ trợ Haplast: Dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc

