Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tầng 14, tòa nhà VCN, Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

a. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu của công ty.

Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển và đánh giá nhân sự.

Đề xuất và thực hiện các chính sách thu hút, giữ chân và phát triển nhân tài.

b. Quản lý chế độ lương, thưởng và phúc lợi (C&B)

Xây dựng, điều chỉnh và kiểm soát hệ thống lương, thưởng, phúc lợi theo chính sách công ty.

Đảm bảo các chế độ bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, hợp đồng lao động đúng theo quy định của pháp luật.

c. Quản lý hành chính nhân sự

Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định và văn hóa doanh nghiệp.

Quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, các chính sách và quy trình nhân sự.

Quản lý hồ sơ nhân sự nước ngoài: thời hạn Visa, thẻ tạm trú và giấy phép lao động.

d. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định lao động

Cập nhật và đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, tranh chấp lao động (nếu có).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó tối thiểu 1 năm ở vị trí quản lý.

Am hiểu luật lao động, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, các quy định liên quan đến nhân sự.

Có kinh nghiệm trong các thủ tục liên quan tới người nước ngoài, như: giấy phép lao động, thẻ tạm trú và visa làm việc.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tốt.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint) và các phần mềm quản lý nhân sự.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ HRM hoặc kinh nghiệm làm việc tại các công ty có quy mô lớn.

Tại CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa và chi phí công tác.

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, lương thưởng và nghỉ phép.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)

