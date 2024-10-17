Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty TNHH Thương mại và du lịch Nghĩa Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 88 Lô TT2 Khu X5, đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tham mưu, tư vấn cho Ban giám đốc chiến lược mua hàng hiệu quả Quản lý các công việc của bộ phận mua hàng Tìm kiếm, trao đổi, đánh giá năng lực nhà cung cấp, đề xuất lựa chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng; tổ chức thương thảo, soạn thảo hợp đồng, báo cáo đề xuất Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng. Lập kế hoạch mua hàng (nguyên liệu vải và phụ liệu), tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp ở trong và ngoài nước, đề xuất với Ban giám đốc lựa chọn nhà cung cấp, đối tác phù hợp. Trực tiếp thực hiện các giao dịch, đàm phán, triển khai đặt hàng với nhà cung cấp. Quản lý, theo dõi đơn hàng, hợp đồng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo kế hoạch sản xuất, giao hàng đúng tiến độ, chất lượng và số lượng. Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán. Chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa. Khảo sát, theo dõi biến động về giá cả và cập nhật thường xuyên giá trên thị trường đối với tất cả nguyên phụ liệu mà Công ty đang hoặc sẽ có nhu cầu sử dụng. Phối hợp cùng phòng kinh doanh lên kế hoạch đặt hàng FOB. Tiếp nhận đề xuất thu mua vật tư của phòng kinh doanh, báo giá hàng hoá. Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống nhà cung cấp mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cung ứng nguồn hàng, đa dạng hoá nguồn hàng đáp ứng kịp thời cung ứng nguyên liệu cho việc phát triển sản xuất. Lập các báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. Thực hiện 1 số công việc chuyên môn khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan đến thời trang, mua , logistics,... Có kiến thức về thời trang, may mặc, quy trình mua hàng và sản xuất thời trang. Ứng viên có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành thời trang, may mặc. Có kỹ năng quản lý dự án, tổ chức và lập kế hoạch. Kỹ thuật quản lý hàng tồn kho, hiểu biết về nhu cầu thị trường Biết cách tìm kiếm nhà cung cấp có chất lượng Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với đồng nghiệp và các bộ phận có liên quan. Trung thực, tỉ mỉ, chi tiết, cẩn trọng và có trách nhiệm trong công việc. Khả năng tập trung tốt, chịu được áp lực cao trong công việc. Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm quản lý hay các ứng dụng liên quan đến công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Nghĩa Phú Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 18 triệu trở lên theo năng lực + thưởng Phụ cấp ăn trưa theo chế độ công ty Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty. Thưởng KPIs, lương tháng 13. Team building, party Công ty. Xét tăng lương định kỳ và hằng năm. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, giàu cảm hứng. Lộ trình thăng tiến, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và du lịch Nghĩa Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.