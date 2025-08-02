Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH L SOUL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho 16A - 480F Cao Thắng, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Tập hợp, theo dõi và đối chiếu kiểm tra doanh thu và chi phí các kênh bán hàng.

Đối chiếu tiền thu, hàng hoá, doanh thu giữa phần mềm bán hàng Haravan và dữ liệu trên các kênh bán hàng.

Xuất hóa đơn doanh thu hàng ngày, lập bảng kê hóa đơn.

Đối chiếu tiền về từ các kênh bán hàng với tài khoản ngân hàng.

Lập các báo cáo tài chính định kỳ & khi có yêu cầu của KTT

Lập định mức và tính giá vốn sản phẩm.

Phối hợp với bộ phận để công việc trôi chảy và thực hiện công việc theo yêu cầu của Cấp Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí viên kế toán viên hoặc các vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là excel)

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán như hạch toán chứng từ, công nợ, chi phí, kiểm soát tồn kho, am hiểu kế toán xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế…

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

Ưu tiên đã từng làm việc trong công ty sản xuất (đặc biệt là công ty may mặc), nắm vững cách tính giá thành.

Tại HỘ KINH DOANH L SOUL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-17 triệu (Tùy vào khả năng và kinh nghiệm, trao đổi khi phỏng vấn)

Làm việc và được đào tạo trực tiếp từ Kế toán trưởng

Tham gia BHXH theo quy định

Review lương định kỳ 2 lần/năm

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty - Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Thưởng theo hiệu quả công việc + tháng 13

Làm việc trong môi trường trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH L SOUL

