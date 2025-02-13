Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Sức mạnh của kinh tế thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội, thay đổi hoàn toàn tư duy quản trị truyền thống. Không những cạnh tranh với các đối thủ trong nước, các doanh nghiệp Việt phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ quốc tế tại chính “địa bàn" của mình. Nhận thấy điều này, Trường Doanh Nhân HBR ra đời với sứ mệnh hỗ trợ chuyển hoá Lãnh đạo Việt để giúp các doanh nghiệp Việt trường tồn lâu dài và phát triển vượt bậc.

Trong thời gian hình thành và phát triển, Trường doanh nhân HBR đã trở thành cầu nối truyền cảm hứng và mang cơ hội học tập từ các chuyên gia nổi tiếng trong nước và quốc tế, cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất về lãnh đạo và quản trị từ các trường đại học hàng đầu thế giới như Wharton, Harvard, MIT Sloan, INSEAD, NUS, SMU... Nhờ vào đó, mỗi doanh nghiệp Việt Nam có thể đi ra biển lớn, sánh tầm châu lục, tạo nên con đường ngắn nhất và nhanh nhất cho sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp.

Từ khi ra đời đến nay, Trường doanh nhân HBR đã đồng hành với hơn 30.000+ chủ doanh nghiệp, thực hiện thành công hơn 500+ chương trình đào tạo, hợp tác với hơn 50+ chuyên gia trong nước và quốc tế, đồng thời cũng cho ra đời hơn 20+ đầu sách về quản trị, marketing, nhân sự và kinh doanh,...

TẠI HBR HOLDINGS, CHÚNG TÔI LAN TỎA GIÁ TRỊ:

HBR Holdings là Hệ sinh thái giáo dục gồm: Tổ chức giáo dục Quốc tế Langmaster; Trường doanh nhân HBR; Hệ thống luyện thi IELTS LangGo; Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders; Đối tác chiến lược nhân sự HRBP;... Xuyên suốt hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Tập đoàn luôn coi trọng việc xây dựng, gìn giữ các văn hóa tốt đẹp nhằm hướng tới trở thành một doanh nghiệp bền vững và trường tồn.

Trường Doanh nhân HBR được thành lập năm 2017. HBR ra đời với sứ mệnh cầu nối truyền cảm hứng và mang cơ hội học tập, tạo mạng lưới chia sẻ kiến thức cho các lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp Việt Nam từ các chuyên gia hàng đầu thế giới. Trên hành trình thực hiện mục tiêu trở thành 1 trong 10 tập đoàn đầu tư về giáo dục uy tín của cả nước vào năm 2030, Trường Doanh nhân HBR đang cần tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh Doanh (Khoá học Seminar):

Chuyên môn Kinh doanh:

- Lên kế hoạch kinh doanh, điều hành hoạt động hàng ngày của team, theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành KPI, đánh giá hiệu quả công việc.

- Điều phối data cho nhân sự nhằm thực hiện tư vấn các khoá học Seminar do trường Doanh nhân HBR tổ chức.

- Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng...

Quản lý nhân sự cấp dưới:

- Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh hoạt động có hiệu quả. Quy mô nhân sự quản lý từ 3-5 nhân sự.

- Chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới

- Phối hợp với các phòng ban xử lý thông tin, ý kiến góp ý, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Yêu cầu khác:

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 25 - 37. Giới tính: Nam/Nữ.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt mảng telesale & chăm sóc khách hàng, đào tạo đội nhóm trong ngành Giáo dục, sản phẩm Công nghệ, Giải pháp Doanh nghiệp,....

- Ưu tiên ứng viên có thâm niên gắn bó với các doanh nghiệp trước đây(> 2 năm/Doanh nghiệp)

- Quyết liệt, có tầm nhìn bao quát. Làm việc có đo lường và cải tiến không ngừng.

- Sẵn sàng xông pha, chịu thương, chịu khó, chịu khó khăn bước đầu. Chịu được áp lực, thích thử thách.

- Có khả năng điều hành, quản trị nhóm, lập kế hoạch, viết báo cáo, nắm bắt tâm lý con người. Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

