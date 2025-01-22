Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: hấp dẫn từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng dựa trên năng lực và kinh nghiệm. Các khoản thưởng dựa trên hiệu suất kinh doanh và doanh số Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội thăng tiến trong tập đoàn. Chương trình chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách quản lý kinh doanh khối khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME);

- Tham gia xây dựng các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe... phù hợp với đối tượng khách hàng SME;

- Cùng đội nhóm triển khai các hoạt động nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược bán hàng, tạo ra những trải nhiệm khác biệt cho khách hàng trên môi trường số;

- Chăm sóc khách hàng cũ; phát triển, mở rộng hệ thống khách hàng mới;

- Xây dựng đội nhóm kinh doanh, lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên;

- Đề xuất kịp thời các biện pháp cải tiến tăng doanh số, tăng hiệu quả làm việc giữa các bộ phận;

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Du lịch, Bất động sản và các chuyên ngành liên quan;

- Bắt buộc ứng viên có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực khách sạn; có thế mạnh về các Corp

- Có kỹ năng xây dựng, quản lý và đào tạo đội nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, tư vấn bán hàng, làm báo cáo, đàm phán, xử lý tình huống tốt;

- Có thể đi công tác;

- Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin