Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm - Lương cứng thỏa thuận + hoa hồng, Trung bình 15 - 25 Triệu - Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc - Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện - Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm - Thưởng theo doanh số và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Phát triển và mở rộng kinh doanh nông sản trong nước và nước ngoài

- Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và ngành hàng xuất khẩu.

- Dẫn dắt , xây dựng đội ngũ kinh doanh đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Đã có kinh nghiệm trong việc phát triển kinh doanh nông sản, bao gồm cả nội địa

- Tư duy sáng tạo: Có khả năng tư duy sáng tạo và tố chất xây dựng ngành kinh doanh nông sản.

- Kỹ năng xây dựng: Có kinh nghiệm xây dựng ngành hàng và tệp sản phẩm xuất khẩu trong lĩnh vực nông sản.

Ưu tiên Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực cung cấp trái cây-nông sản, lương thực thực phẩm vào các siêu thị Coopmark

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

