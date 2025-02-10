Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP XNK Fovina Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN ..., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập Kế hoạch và chiến lược kinh doanh

Phát triển chiến lược kinh doanh: Xây dựng các chiến lược và kế hoạch để phát triển và tối ưu hóa kênh phân phối.

Dự báo xu hướng thời trang: Phân tích xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng để đưa ra dự báo doanh số và kế hoạch sản phẩm phù hợp.

Chiến lược tiếp thị: Xây dựng và triển khai các chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm thương hiệu của Công ty để tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

2. Quản Lý Đội Ngũ Kinh Doanh

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ: Quản lý và hướng dẫn đội ngũ nhân viên kinh doanh, bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, và phát triển kỹ năng cho các nhân viên.

Thiết lập và theo dõi mục tiêu: Đặt mục tiêu doanh số cho các thành viên trong đội ngũ và theo dõi hiệu suất để đảm bảo đạt được các mục tiêu này.

Đánh giá hiệu suất: Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của các nhân viên, cung cấp phản hồi và hướng dẫn cải thiện khi cần thiết.

Theo dõi và đảm bảo các tiêu chí KPI và xây dựng kế hoạch cho Phòng kinh doanh GT đảm bảo chỉ tiêu doanh số của Phòng theo chỉ đạo của BGĐ.

Hỗ trợ nhân viên trong công tác xử lý các tình huống phát sinh trong bán hàng, để nhân viên hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh.

3. Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng

Xây dựng mối quan hệ: Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng quan trọng và các đối tác trong kênh GT, bao gồm các chủ cửa hàng thời trang và các đại lý.

Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng và đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng kịp thời và hiệu quả.

4. Phát Triển Kênh Phân Phối

Mở rộng mạng lưới phân phối: Tìm kiếm và phát triển các cơ hội mới trong việc mở rộng mạng lưới kênh phân phối thời trang, bao gồm việc tiếp cận các cửa hàng mới và xây dựng mối quan hệ với các nhà phân phối mới. Đàm phán ký hợp đồng kinh doanh nhiều Nhà phân phối và đại lý trên toàn Quốc.

Tối ưu hóa kênh phân phối: Đánh giá hiệu quả của các kênh phân phối hiện tại và thực hiện các cải tiến để nâng cao hiệu quả và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

5. Phân Tích và Báo Cáo

Phân tích doanh số và xu hướng: Theo dõi và phân tích các chỉ số doanh số, xu hướng thời trang và các hoạt động kinh doanh để đánh giá hiệu quả của các chiến lược.

Báo cáo kết quả: Cung cấp báo cáo định kỳ về doanh số, thị trường, và hoạt động kinh doanh cho BGĐ.

6. Quản Lý Ngân Sách

Lập và quản lý ngân sách: Xây dựng và quản lý ngân sách cho các hoạt động kinh doanh trong kênh GT, đảm bảo chi tiêu hợp lý và hiệu quả.

Tối ưu hóa chi phí: Tìm kiếm các cơ hội để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách trong các hoạt động kinh doanh.

7. Tuân Thủ Chính Sách và Quy Định

Đảm bảo tuân thủ: Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách hiện hành của Công ty.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 2 năm.

Sử dụng thành thạo vi tính với các phần mềm tiện ích văn phòng

Có kỹ năng lập kế hoạch và triển khai kế hoạch.

Có tư duy phân tích tình huống, xử lí tình huống và ra quyết định;

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và đối thoại trực tiếp tốt; Biết lắng nghe và quan tâm khách hàng

Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm.

Tại Công ty CP XNK Fovina Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK Fovina Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin